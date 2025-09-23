HCD-Stürmer Enzo Corvi läuft nicht mehr für die Nationalmannschaft auf, um seinem Körper mehr Erholung zu gönnen.

Enzo Corvi hat seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekanntgegeben. Er sagte gegenüber SRF: «Ich bin 32-jährig und brauche 10-12 Wochen Sommerpause, um mich gut auf eine Saison vorbereiten zu können. Mit einer WM habe ich nur 3-4 Wochen.» Damit bestätigte Corvi eine entsprechende Blick-Meldung.

Der Entscheid sei ihm nicht leicht gefallen, schliesslich stehen Olympische Spiele und die Heim-WM vor der Tür, so Corvi. «Das Telefonat mit ‹Fischi› (Nationaltrainer Patrick Fischer; die Red.) war sehr emotional.»

WM-Silber 2018 gewonnen

Corvi hatte nach einem Bandscheibenvorfall im Frühling 2023 in den letzten beiden Saisons mit massiven Rückenproblemen zu kämpfen. Der HCD-Center liess sich deswegen im Frühjahr 2025 operieren. Der Eingriff verlief erfolgreich, seither haben die körperlichen Beschwerden nachgelassen.

Insgesamt kam Corvi auf 86 Länderspiele, in denen ihm 10 Tore und 38 Assists gelangen. Er nahm an 4 Weltmeisterschaften und 2 Mal an Olympischen Spielen teil. An der WM 2018 in Dänemark gewann er mit der Nati Silber.