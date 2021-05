2 Spiele, 2 Siege, 6 Punkte: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist nach dem 1:0-Erfolg gegen Dänemark an der WM im lettischen Riga voll auf Kurs. Dass der Sieg gegen die Defensivspezialisten von Coach Heinz Ehlers alles andere als einfach war, wussten die Beteiligten nach der Partie zu unterstreichen.

«Sie haben hinten betoniert», meinte Tristan Scherwey. «Es war sehr schwierig gegen diese Verteidigung.» Angesprochen auf die lediglich 4 Schüsse, welche Keeper Berra zu parieren hatte, witzelte Scherwey: «Yogi (so Berras Spitzname) hatte im Tor wohl etwas kalt.»

«Wir wussten bereits vor dem Spiel, dass heute besonders die Einstellung wichtig sein wird», hielt Nationaltrainer Patrick Fischer fest. «Das macht mich am meistens stolz. Wir haben 60 Minuten lang hart gearbeitet. Das war eine reife Leistung.»

Und NHL-Crack Hischier, der eine starke Partie gespielt hatte, attestierte der Schweiz eine «solide Leistung in einem intensiven Spiel.» Sein Schlussfazit: «Wir haben unser Ding von Anfang bis Ende durchgezogen. So müssen wir an diesem Turnier weitermachen.»