Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt an der WM in Riga gegen Dänemark mit 1:0.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielt Timo Meier nach Vorarbeit von Nico Hischier.

Für die Nati ist es in der Gruppe A der 2. Sieg im 2. Spiel.

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Nationaltrainer Patrick Fischer im 2. Gruppenspiel der WM gegen Aussenseiter Dänemark. Am Ende einer umkämpften Partie sorgte ein einziger Treffer der Schweizer für den Unterschied.

Das entscheidende Tor war eine Koproduktion der beiden NHL-Söldner Nico Hischier und Timo Meier in der 14. Minute. Mit einem wunderbaren Querpass lancierte Hischier seinen Mitspieler in der gegnerischen Zone. Meier liess erst einen Gegenspieler ins Leere laufen, um dann herrlich per Handgelenkschuss einzunetzen.

Die Schweiz knüpfte in der Folge nahtlos an die starke Leistung aus der Partie gegen Tschechien an. Beinahe pausenlos setzte das von Captain Raphael Diaz angeführte Team Dänemark unter Druck und machte dem Gegner das Leben mit aggressivem Forechecking schwer.

Der Lohn für den betriebenen Aufwand war ein klares Chancenplus für die Nati. Am Ende sprach die Schussstatistik mit 30:4 (!) klar für die Schweiz. Doch gegen die von Coach Heinz Ehlers perfekt eingestellten Dänen wollte dem Favoriten kein weiterer Treffer mehr gelingen.

Verdienter Sieg

Zittern musste die Schweiz am Ende aber kaum. Zu limitiert waren die Möglichkeiten der Dänen in der Offensive, zu sicher trat die Nati auch in der eigenen Zone auf. Es blieb beim 1:0 – trotz des knappen Resultats ein mehr als verdienter Sieg. Für die Schweiz ist es der 2. Vollerfolg im 2. WM-Spiel.

Nach einem Ruhetag geht es für das Fischer-Team am Dienstag mit der Partie gegen die bislang enttäuschenden Schweden weiter (19:15 Uhr live auf SRF zwei).