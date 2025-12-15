Die Euro Hockey Tour bleibt für das Schweizer Nationalteam ein schwieriges Pflaster. Gut, dass für den zuletzt zweifachen WM-Finalisten mit Olympia bald der nächste Grossanlass ansteht.

Nach dem Heimturnier ist vor den Olympischen Spielen

Legende: Es gibt noch Gesprächsbedarf bei der Nationalmannschaft im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Mailand. Nico Ilic/freshfocus

Das Heimturnier in Zürich ist abgehakt. Selbstvertrauen in Form eines Sieges konnten die Partien gegen Schweden, Tschechien und Finnland keines liefern. Mit Blick auf die Heim-WM im kommenden Mai darf die Bilanz sogar Anlass zur Sorge geben: Auch nach sieben Auftritten in der WM-Arena ist die Schweiz dort weiterhin sieglos.

Es war keine einfache Woche für die Spieler. Es stand viel auf dem Spiel.

Für Nationaltrainer Patrick Fischer standen jedoch andere Aspekte im Vordergrund. Entscheidend waren die Eindrücke gegen drei Topnationen im Hinblick auf die bevorstehende Olympia-Selektion.

«Es war keine einfache Woche für die Spieler», bilanzierte Fischer. «Es stand viel auf dem Spiel. Die Spieler wollten sich zeigen. Das ist einigen besser geglückt als anderen. Jetzt ist für uns vieles klarer. Wir haben gesehen, welche Rollen gewisse Spieler einnehmen können und wer die nötige Intensität aufs Eis bringt. Auf dem kleinen Eisfeld in Mailand wird es noch einen Zacken schneller und härter zugehen. Diese Partien haben uns gut aufgezeigt, wer dafür bereit ist.»

Ende Jahr muss die Selektion stehen

Bis Ende Jahr legt der Nationaltrainer mit seinem Staff fest, welche 22 Feldspieler und drei Torhüter nach Mailand reisen. Die offizielle Bekanntgabe erfolgt nach dem Jahreswechsel. Danach sind Änderungen nur noch im Falle von Verletzungen möglich – ein Szenario, das angesichts des dichten Spielplans nicht ausgeschlossen ist.

Bis zum ersten Schweizer Vorrundenspiel am 12. Februar gegen Frankreich wird noch viel Eishockey gespielt. In der National League absolvieren die Teams bis zum 1. Februar bis zu 17 Partien. Während der Altjahrswoche ruht der Meisterschaftsbetrieb, die Spieler von Gastgeber Davos und Titelverteidiger Fribourg-Gottéron sind jedoch am Spengler Cup engagiert.

In der NHL wird bis zum 5. Februar im gewohnt hohen Rhythmus gespielt. Da die NHL-Stars erst kurz vor Turnierbeginn per Charterflug nach Italien reisen, hält der Verband das Vorbereitungscamp bewusst kurz.