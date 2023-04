Das Schweizer Eishockey-Nationalteam verliert das Startspiel an der WM in Brampton gegen Kanada 0:4.

Die favorisierten Gastgeberinnen schlagen zweimal im Powerplay zu.

Das Team von Coach Colin Muller zeigt vor allem in defensiver Hinsicht eine ansprechende Leistung.

Die Schweiz hat gegen den 12-fachen Weltmeister wie erwartet zwar verloren. Doch die Equipe von Coach Colin Muller hat gegen die übermächtigen Kanadierinnen eine ordentliche Leistung abgeliefert. Goalie Andrea Brändli musste nur 4 Gegentore hinnehmen. Das ist einerseits ihren vielen Paraden zu verdanken, andererseits ihren Vorderleuten, die kämpferisch überzeugten. Die physische Präsenz der Schweizerinnen brachte jedoch auch viele kleine Strafen mit sich. Dies rächte sich zunächst.

Legende: Bild mit Symbolcharakter Kanadas Marie-Philip Poulin behält gegenüber der am Boden liegenden Janine Hauser die Oberhand. Keystone/The Canadian Press/Nathan Denette

15. Minute: Sarah Nurse erzielt in Überzahl das 2:0.

Sarah Nurse erzielt in Überzahl das 2:0. 22. Minute: Rebecca Johnston nutzt die Strafe von Sinja Lehmann zum 3:0.

Schweiz verpasst Ehrentreffer knapp

In der Folge funktionierte das Boxplay besser. Der 4. Gegentreffer durch Sarah Fillier fiel erst in den Schlussminuten. Das Schweizer Powerplay hingegen erzeugte zu wenig Gefahr. 1:05 Minuten lang hatte das Muller-Team in doppelter Überzahl agieren können, ehe Natalie Spooner (12.) der Führungstreffer gelang.

00:42 Video Nati-Coach Muller von Puck getroffen Aus Sport-Clip vom 06.04.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Auch Coach Muller musste einstecken. Er wurde vom Puck getroffen und trug eine Schramme unter dem linken Auge davon, nahm den Vorfall jedoch mit Humor.

Die Schweizerinnen ihrerseits liessen sich jedoch nicht entmutigen und suchten immer wieder den Abschluss. Alina Marti scheiterte kurz vor Ende des Startdrittels alleine vor Ann-Renee Desbiens. Janine Hauser traf nach Zuspiel der auffälligen Alina Müller im Mittelabschnitt nur den Pfosten.

Schliessen 00:37 Video Hauser trifft nur den Pfosten Aus Sport-Clip vom 06.04.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden. 00:32 Video Marti kann alleine losziehen, scheitert aber an Desbiens Aus Sport-Clip vom 06.04.2023. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Letztlich präsentierte sich der Underdog aber offensiv zu harmlos. Das Schussverhältnis (49:12) sprach eine deutliche Sprache.

So geht es weiter

Die bereits für die Viertelfinals qualifizierte Schweiz trifft am Karfreitag (16:50 Uhr im Livestream) auf die USA, einen nicht minder schweren Brocken.