Testspiele gegen Europas Elite: In Turku ist die Schweiz erstmals Teil der Euro Hockey Tour.

Für den Moment sind sie Geschichte, diese wiederkehrenden Testspiele gegen Deutschland und die Slowakei. Denn: Die Schweizer Eishockey-Nati gehört aktuell zu den vier besten Teams Europas und darf somit erstmals an der prestigeträchtigen Euro Hockey Tour teilnehmen. Dazu kam es, weil die russische Equipe in Folge des Kriegs in der Ukraine ausgeschlossen worden war.

Turku, die älteste Stadt Finnlands, bietet den passenden Rahmen für die Schweizer Premiere. Der heimische Klub Turun Palloseura, 10-facher finnischer Meister, feiert just in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Hier trifft die Equipe von Patrick Fischer erst auf die Gastgeber, dann auf Schweden und zum Abschluss auf Tschechien.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Schweizer Spiele der European Hockey Tour in Turku bei SRF live im TV und in der Sport App. Die weiteren Spiele sehen Sie im unkommentierten Online-Stream. Donnerstag, ab 17:00 Uhr: Tschechien – Schweden (SRF Sport App)

Donnerstag, 17:15 Uhr: Schweiz – Finnland (SRF info)

(SRF info) Samstag, 11:30 Uhr: Schweden – Schweiz (SRF zwei)

(SRF zwei) Samstag, 15:30 Uhr: Finnland – Tschechien (SRF Sport App)

Sonntag, 11:30 Uhr: Tschechien – Schweiz (SRF zwei/info)

(SRF zwei/info) Sonntag, 15:30 Uhr: Finnland – Schweden (SRF Sport App)

Die Mitgliedschaft in diesem exklusiven Zirkel bringt nicht nur Prestige mit sich, sondern ist auch aus sportlicher Perspektive attraktiv. Man misst sich mit den Besten des Kontinents und hat dabei durchaus auch Gelegenheit, sich gewisse taktische Kniffs und Spielzüge abzuschauen.

Die Schweiz übernimmt dann übrigens im Dezember die Gastgeberrolle. Von 15. bis 18. Dezember gastiert die Euro Hockey League in Fribourg.