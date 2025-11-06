Die Schweiz lanciert die Euro Hockey Tour in Tampere (FIN) mit einem 3:1-Sieg über Finnland.

Sämtliche Tore fallen erst im Schlussdrittel.

Das zweite Spiel in Tampere bestreitet die Schweiz am Samstag gegen Schweden.

Während zwei Dritteln sahen die finnischen Fans in Tampere praktisch ein Spiel auf ein Tor. Finnland war der Schweiz überlegen und drückte vehement auf das Führungstor. Nur wollte dieses nicht gelingen.

Reto Berra konnte seine gute Form aus der Meisterschaft – statistisch ist er aktuell der beste Goalie der National League – in die Nati mitnehmen und zeigte einige Glanzparaden. Das Team von Patrick Fischer rettete das zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte 0:0 in die zweite Drittelspause.

Im Schlussabschnitt zeigte sich plötzlich ein anderes Bild. Die Schweiz war offensiv präsenter und erarbeitete sich gefährliche Torchancen. Und sie schaffte es in der 48. Minute, die Finnen für deren Ineffizienz zu bestrafen. Ken Jäger traf mit einem präzisen Handgelenkschuss von der linken Seite zum 1:0. Nur etwas mehr als drei Minuten später erhöhte Attilio Biasca aus fast identischer Position auf 2:0.

Berra doch noch bezwungen

Die Finnen, die gegen die Schweiz mit 10 National-League-Spielern antraten, wurden von Fischers Equipe in kurzer Zeit kalt geduscht, steckten aber nicht auf. In Überzahl brachte Jere Innala die Spannung mit dem 1:2 rund drei Minuten vor Schluss zurück.

Mit einem sechsten Feldspieler suchte der Gastgeber anschliessend den Ausgleich. Das Gegenteil trat jedoch ein: Christoph Bertschy machte den Sack mit einem Treffer ins leere Tor in der 60. Minute zu.

So geht es weiter

Die Schweiz setzt die Euro Hockey Tour am Samstag fort. Um 12 Uhr steht dann das Duell mit Schweden an. 24 Stunden später misst sich Fischers Equipe mit Tschechien. Beide Spiele sehen Sie live bei SRF.

Euro Hockey Tour