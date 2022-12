Die Schweiz will im Rahmen der Euro Hockey Tour am Heimturnier in Freiburg erneut Werbung in eigener Sache machen. Erster Gegner ist am Donnerstag Schweden.

Nationaltrainer Patrick Fischer denkt gross. So soll sein Team gegen die Top-6-Nationen eine Siegquote von 60 bis 65 Prozent hinbekommen. Beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison an der Euro Hockey Tour in Turku wurde dieses Ziel mit Siegen gegen Olympiasieger Finnland (3:2 n.P.) und Tschechien (3:2 n.V.). sowie einer Niederlage gegen Schweden (2:3 n.V.) erreicht.

01:49 Video Andrighetto: «Wollen an unseren Leistungen von Turku anknüpfen» Aus Sport-Clip vom 14.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Nun möchten die Schweizer am Heimturnier, den Swiss Ice Hockey Games in Freiburg, «dort weitermachen, wo wir in Turku aufgehört haben», so Fischer. Neun der 26 selektionierten Spieler waren schon Mitte November in Finnland dabei, 7 der 8 Verteidiger und 12 der 15 Stürmer verfügen über WM-Erfahrung. Trotz der hohen Ambitionen bot Fischer mit Torhüter Connor Hughes und Stürmer Willy Riedi zwei Neulinge auf. Hughes profitiert bei Fribourg-Gottéron davon, dass Stammgoalie Reto Berra wegen Rückenproblemen seit Anfang Oktober ausfällt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Alle Spiele der Swiss Ice Hockey Games können Sie live bei SRF mitverfolgen: Donnerstag: Finnland – Tschechien (17:30 Uhr/im Livestream). Schweden – SCHWEIZ (20:15/auf SRF zwei).

Finnland – Tschechien (17:30 Uhr/im Livestream). Schweden – SCHWEIZ (20:15/auf SRF zwei). Samstag: Finnland – Schweden (13:30 Uhr/im Livestream). SCHWEIZ – Tschechien (20:15/auf SRF zwei).

Finnland – Schweden (13:30 Uhr/im Livestream). SCHWEIZ – Tschechien (20:15/auf SRF zwei). Sonntag: SCHWEIZ – Finnland (13.00 Uhr/auf SRF info und im Livestream). Tschechien – Schweden (16:30/im Livestream).

Im ersten Spiel am Donnerstag würden die Schweizer noch so gerne die Niederlagenserie gegen Schweden beenden – die letzten 9 Duelle gegen die Skandinavier gingen allesamt verloren. Im Aufgebot der Schweden figurieren nicht weniger als 16 Spieler aus der National League. Am Samstag ist Tschechien der Gegner, am Sonntag Finnland. «Mit der Unterstützung unserer Fans wollen wir unser Eishockey von der besten Seite präsentieren», sagt Nationalmannschaftsdirektor Lars Weibel.