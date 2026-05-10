Legende: Rechtzeitig wieder dabei Sven Andrighetto gab nach einer Hirnerschütterung sein Comeback. imago images/Bildbyran

Die Schweizer Eishockey-Nati gewinnt an der Euro Hockey Tour gegen Tschechien mit 6:1.

Im letzten Spiel vor der Heim-WM wird ein Grossteil der NHL-Spieler geschont, dafür gibt Sven Andrighetto sein Comeback – und trifft sogleich.

Für das Team von Trainer Cadieux gilt es am kommenden Freitag mit dem WM-Auftaktspiel gegen die USA zum ersten Mal ernst.

Die Schweizer Eishockey-Nati hat in Ängelholm eine überzeugende WM-Hauptprobe gefeiert. Noch vor einer Woche war das Duell mit den Tschechen torlos verlaufen, ehe sich die Nati den Sieg im Penaltyschiessen erkämpfte. Diesmal waren die Schweizer klar tonangebend – und das auch ohne einen Grossteil der NHL-Spieler.

Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter und Roman Josi erhielten allesamt eine Pause. Mit Sven Andrighetto kehrte dafür ein anderer Schlüsselspieler ins Line-up zurück. Der ZSC-Stürmer hatte sich in Spiel 3 des Playoff-Viertelfinals gegen Lugano eine Gehirnerschütterung zugezogen und seither kein Spiel mehr bestritten.

Der «One-Timer» sitzt noch

Die sechswöchige Pause war Andrighetto nicht anzumerken. In der 54. Minute war er mit dem Treffer zum 4:1 nicht nur für die Entscheidung verantwortlich, sondern auch dafür, dass die Schweizer im Rahmen der Euro Hockey Tour in Schweden doch noch ein Erfolgserlebnis im Powerplay zu verzeichnen hatten. Linienpartner Denis Malgin (55.) hübschte diese Bilanz kurz darauf noch zusätzlich auf, ehe die Partie durch Christoph Bertschy definitiv zu einem Schützenfest wurde.

Von den Tschechen kam in offensiver Hinsicht erschreckend wenig. Den Shutout von Sandro Aeschlimann verhinderte Jan Mandat (36.). Der tschechische Flügel fand direkt nach dem ersten Bully im Powerplay die Lücke.

Für die Tschechen war es der Anschlusstreffer zum 1:3. Die Schweizer waren furios gestartet und durch Simon Knak (5.) und Pius Suter (6.) früh mit zwei Längen in Führung gegangen. Das 3:0 kurz nach Spielmitte war eine Freiburger Co-Produktion von Attilio Biasca und Bertschy, wobei der Treffer erst nachträglich Ersterem zugeschrieben wurde.

So geht's weiter

Das nächste Spiel steht für die Schweiz am kommenden Freitagabend auf dem Programm (ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei). Es ist das Auftaktspiel in die Heim-WM. Mit den USA wartet in Zürich sogleich ein grosser Brocken. Bis dahin werden noch 5 Spieler aus dem aktuellen Kader über die Klinge springen müssen.

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