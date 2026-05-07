Die Schweiz gewinnt das erste Spiel an der Euro Hockey Tour in Schweden. Gegen Finnland gibt's ein 5:4 n.P.

Matchwinner ist Théo Rochette, der nach seinem Doppelpack auch im Penaltyschiessen trifft.

Zuvor liefern sich die beiden Teams einen munteren Schlagabtausch.

Vier Tage nach dem 1:0-Sieg nach Penaltyschiessen zum Abschluss der letzten Euro Hockey Tour gegen Tschechien war die Schweiz in Ängelholm (SWE) bereits wieder gefordert. Auch zum Auftakt des neuen EHT-Turniers waren die Mannen von Jan Cadieux siegreich – erneut im Penaltyschiessen, diesmal gegen Finnland. Théo Rochette krönte einen starken Auftritt mit seinem Treffer, ausserdem war Tyler Moy erfolgreich. Leonardo Genoni musste sich nur einmal bezwingen lassen.

Das Schweizer Team hatte mit jenem vom Sonntag freilich nicht mehr viel zu tun. Neben neun Verstärkungen von den National-League-Finalisten war auch das NHL-Quartett Roman Josi, Nino Niederreiter, Nico Hischier und Timo Meier erstmals dabei.

Mit Ausnahme eines Assists von Niederreiter beim 4:3 durch Calvin Thürkauf blieben die Stars beim torreichen Schlagabtausch mit den Finnen zumindest in Sachen Skorerpunkten noch diskret.

Puljujärvi mit postwendender Antwort auf Rochettes 2:0

Nach Dominik Egli, der in der 2. Minute die frühe Schweizer Führung erzielte, trafen nur noch Spieler, die in der abgelaufenen Saison in der National League engagiert waren – auf beiden Seiten.

Rochette erhöhte nach toller Vorarbeit Pius Suters in der 28. Minute auf 2:0. Die finnische Antwort folgte allerdings prompt: Nur 10 Sekunden danach jubelte Jesse Puljujärvi auf der anderen Seite. Seinem Genfer Teamkollegen Vili Saarijärvi gelang wenig später gar der Ausgleich. Vor der zweiten Sirene doppelte Rochette dann in Unterzahl zum 3:2 nach. Denis Malgin war dank seiner Schnelligkeit vor dem herauseilenden finnischen Goalie Justus Annunen am Puck. Rochette profitierte und schoss ins leere Tor ein.

Auch im dritten Abschnitt zeigten sich die beiden Equipen spielfreudig. Saku Mäenalanen von den SCL Tigers lenkte zunächst zum 3:3 ab. Thürkaufs eingangs erwähntes 4:3 konterte Puljujärvi mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags und erzwang damit die Verlängerung.

So geht es weiter

Nach einem «Ruhetag» am Freitag stehen am Wochenende die letzten beiden Vorbereitungsspiele vor der Heim-WM an. Im Rahmen der Euro Hockey Tour misst sich die Schweiz am Samstag (16:00 Uhr) mit Gastgeber Schweden, am Sonntag wartet Tschechien (12:00 Uhr). Beide Partien zeigen wir live auf SRF zwei.

Euro Hockey Tour in Schweden