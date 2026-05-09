Die Eishockey-Nati verliert an der Euro Hockey Tour in Schweden gegen den Gastgeber mit 0:3.

Trotz 25 Torschüssen verpassen tapfere Schweizer einen Ehrentreffer.

Das letzte Spiel vor der Heim-WM findet am Sonntagmittag gegen Tschechien statt.

Vor 9 Tagen war die Schweizer Nati in Jönköping gegen Schweden sang- und klanglos mit 1:8 untergegangen. Beim Wiedersehen in Ängelholm zeigte sich ein ganz anderes Bild – auch wegen dem um Roman Josi, Nico Hischier & Co. verstärkten Lineup. Doch auch die Schweizer NHL-Stars konnten eine erneute Niederlage gegen die Skandinavier nicht verhindern. Das Team von Jan Cadieux unterlag im zweitletzten Spiel vor der Heim-WM mit 0:3 – es war die 4. Niederlage in der 9. Partie unter der Leitung des 46-Jährigen.

Unglückliches Tor zum 0:2

Auch die Schweden, betreut vom künftigen Genf-Servette-Coach Sam Hallam, traten mit Verstärkung aus Übersee an. Eine davon: Albert Johansson, Verteidiger von den Detroit Red Wings. Prompt machte der 25-Jährige den Unterschied. Nach einer feinen Einzelleistung traf Johansson in der 37. Minute via Handschuh von Goalie Reto Berra zum 2:0 – aus Schweizer Sicht ein unglückliches Tor und letztlich vorentscheidend.

Kurz später besass Hischier nach einem Konter zwar die Chance auf das 1:2. Jedoch blieb das eine der letzten grossen Möglichkeiten. Auch weil Théo Rochette in der 54. Minute statt den Weg aufs Tor zu suchen ein Zuspiel bevorzugte. In den Schlussminuten probierte es die Nati mit einem zusätzlichen Feldspieler, als wiederum Rochette den nicht unverdienten Schweizer Treffer verpasste. Der frischgebackene Schweizer Meister Jacob de la Rose machte mit einem Empty-Netter den Deckel drauf (60.).

Johansson trifft auch zum 1:0

Im Startdrittel waren 4 kleine Strafen ausgesprochen worden – je 2 gegen Schweden und die Schweiz. Das einzige Tor allerdings fiel bei 5 gegen 5. Im Anschluss an eine Druckphase der «Tre Kronor» zog Detroit-Verteidiger Johansson aus spitzem Winkel mit einem satten Direktschuss ab. Berra konnte sich nicht mehr rechtzeitig verschieben, der Puck schlug zum 0:1 ein. Das war Johanssons erster Streich.

Die Schweizer hatten in den ersten rund 7 Minuten der Partie während den 2 Powerplay-Situationen einige gute Chancen verzeichnet. Die Abschlüsse waren aber zu wenig präzise, um Magnus Hellberg zu bezwingen. Gegen Ende des Drittels bekundete die Nati jedoch auch Glück, in den beiden Unterzahl-Situationen nicht mit 0:2 ins Hintertreffen zu geraten.

Zwingende Abschlüsse aus dem Schweizer Lager waren im Mittelabschnitt über weite Strecken rar. Gegen defensiv kompakt stehende Schweden konnten sich Timo Meier, Nino Niederreiter und Co. zu selten durchsetzen. Auch deshalb resultierte am Ende gegen «Tre Kronor» die 5. Pleite in Serie.

So geht's weiter

Im Rahmen der Euro Hockey Tour in Schweden bestreitet die Schweiz am Sonntag um 12:00 Uhr ihr drittes und letztes Spiel gegen Tschechien. Es ist die Generalprobe für den Heim-WM-Auftakt am Freitag, 15. Mai, gegen die USA.

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