Die Schweiz gewinnt das 3. Spiel im Rahmen der Euro Hockey Tour in Budweis (CZE) gegen den Gastgeber mit 1:0 n.P.

Der Schweizer Matchwinner ist Goalie Leonardo Genoni, der nach den Klatschen gegen Schweden und Finnland seinen Kasten reinhält.

Weiter geht es für die Nati am Donnerstag mit der Euro Hockey Tour in Schweden gegen Finnland.

Nach 13 (!) Gegentoren in den Spielen gegen Schweden und Finnland legte Nati-Trainer Jan Cadieux den Fokus im Spiel gegen Gastgeber Tschechien auf die die defensive Stabilität. Dank einem bestens aufgelegten Leonardo Genoni im Tor ging dieser Plan auf. Der 38-Jährige hielt seinen Kasten während 60 Minuten und auch in der fünfminütigen Verlängerung rein.

Sein Gegenüber Josef Korenar hatte sich ebenfalls nicht bezwingen lassen. Zu harmlos agierten die Schweizer Stürmer, denen trotz leichter Überlegenheit kein Treffer gelingen wollte. Die beste Gelegenheit vergab Calvin Thürkauf in der 55. Minute. Der Lugano-Stürmer konnte seine Torflaute im Nati-Dress jedoch nicht beenden.

Auftritt macht Mut

Erfolgreicher verlief aus Schweizer Optik das Penaltyschiessen. Zwar verschoss Thürkauf auch den Penalty, Tyler Moy Riat und Théo Rochette waren mit ihren Versuchen jedoch erfolgreich. Weil Genoni vier von fünf tschechischen Versuchen zunichte machte, ging der Zusatzpunkt in die Schweiz. Den entscheidenden Versuch hielt der EVZ-Goalie gegen seinen Zuger Teamkollegen Dominik Kubalik

Generell macht der Auftritt der Schweizer Mut, nachdem sie in den ersten beiden Spielen der Woche jeweils schon nach zwei Dritteln fünf Gegentreffer erhalten hatten. Sie schossen zwar 29 Mal auf das tschechische Tor, so richtig druckvoll und mit letztem Einsatz geschah dies aber nicht. Dabei geht es für nicht wenige Spieler noch darum, sich ein WM-Ticket zu sichern.

So geht es weiter

Am Donnerstag beginnt bereits die nächste Euro Hockey Tour. Das Turnier in Schweden beginnt für die Nati um 15:00 Uhr mit einem Duell mit Finnland. Richtig ernst wird es für die Schweiz am 15. Mai, wenn die Heim-WM mit der Partie gegen die USA lanciert wird.

Euro Hockey Tour