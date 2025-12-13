Legende: Enttäuschte Schweizer Ein Sieg wäre dringelegen. Freshfocus/Nico Ilic

Die Schweiz verliert am Heimturnier im Rahmen der Euro Hockey Tour auch ihr 2. Spiel.

Die Fischer-Equipe muss sich Tschechien mit 3:5 geschlagen geben.

Am Sonntag geht es zum Abschluss gegen Finnland.

Die Partie vor 6445 Fans in der Swiss Life Arena hätte durchaus auch mit einem Schweizer Sieg enden können. Das Team von Trainer Patrick Fischer zeigte gegen Tschechien einen guten Auftritt, dominierte die Partie über weite Strecken und bewies seine Comeback-Qualitäten. Gleich dreimal machte die Nati einen Rückstand wett.

Auf Filip Chlapiks 4:3 gut vier Minuten vor Schluss hatten die Gastgeber der 2. Euro-Hockey-Tour-Station dann keine Antwort mehr. Ondrej Beranek traf ins leere Tor zum Endstand.

Zweimal unnötig in Rücklage

Die Nati war schwungvoll in die Partie gestartet und hatte zunächst die besseren Chancen. Auf unglückliche Art fiel das 0:1: Chlapik brachte den Puck von der verlängerten Torlinie auf das Tor von Leonardo Genoni und traf genau in die kleine Lücke zwischen Pfosten und Schulter.

Die Schweiz reagierte vehement: Einen tschechischen Angriff fing Damien Riat ab. Der Lausanner lancierte sofort Calvin Thürkauf, der eiskalt abschloss. Zu Beginn des Mitteldrittels zog die Schweiz die einzige schwächere Phase ein. Prompt brachte Michael Spacek die Gäste wieder in Front. Dario Simion (nach einem starken Pass von Sven Andrighetto) gelang der erneute Ausgleich (35.).

Zu Beginn des Schlussdrittels hätten die Schweizer das Spiel zunächst in Überzahl und danach während eines «Bombardements» auf Gäste-Hüter Dominik Pavlat auf ihre Seite reissen können – wiederum trafen aber die Tschechen (Daniel Vozenilek/49.). Keine Minute später hiess es 3:3. Wie beim 1:1 vollendete Thürkauf auf Vorarbeit Riats.

Getrübtes Jubiläum für Hofmann und Marti

Dass Chlapiks spielentscheidendes 4:3 ebenfalls nach einer Schweizer Druckphase fiel, war bezeichnend. Insgesamt war nicht die spielerische Klasse, sondern die Effizienz im Abschluss für das Schlussresultat ausschlaggebend. Damit konnten Grégory Hofmann und Christian Marti ihr Jubiläumsspiel (beide kamen zum 100. Mal im Nati-Dress zum Einsatz) nicht mit einem Erfolg krönen.

Zum Abschluss des Heimturniers trifft die Schweiz am Sonntag auf Finnland (15:30 Uhr live auf SRF zwei oder in der Sport App). Die Nati will dabei vermeiden, das Turnier auf dem letzten Platz abzuschliessen.

Ehrung für Ambühl

Vor Spielbeginn war der zurückgetretene Rekordnationalspieler Andres Ambühl mit einer Zeremonie geehrt worden. Das berühmte «Nummer-10-Trikot» des 352-fachen Internationalen wurde zu einer Standing Ovation unter das Hallendach gezogen (wo es allerdings nicht langfristig bleiben wird).

Schweden schlägt Finnland

In der anderen Partie vom Samstag bezwang Schweden den nordischen Rivalen Finnland mit 4:2. Den entscheidenden Treffer erzielte Zugs Lukas Bengtsson zum 2:1 (36.). In der Schlussphase erhöhte erst Max Friberg nach grossem finnischen Abwehrpech ins leere Tor. ZSC-Akteur Mikko Lehtonen verkürzte mit seinem zweiten Treffer 9 Sekunden vor Schluss auf 2:3, dann gab es durch Gottérons Marcus Sörensen noch einen weiteren «Empty-Netter».

Resultate