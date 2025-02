Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Männer-Nati schlägt Schweden im Rahmen der Euro Hockey Tour in Stockholm mit 2:1 n.V.

Die Tore für das Fischer-Team erzielen Nicolas Baechler und Calvin Thürkauf.

Am Sonntag trifft die Schweiz zum Abschluss des Turniers auf Tschechien (live bei SRF).

164:39 Minuten war die Schweizer Nati ohne Torerfolg geblieben und es drohte die nächste Niederlage an der Euro Hockey Tour (EHT). Die Schweiz lag gegen Schweden mit 0:1 in Rücklage. Doch 6:14 Minuten vor der 3. Sirene brach Nicolas Baechler den Bann. Dem Youngster der ZSC Lions gelang durch eine feine Einzelleistung der Ausgleich. Es war im erst 4. Länderspiel das 1. Tor des 21-Jährigen.

Und in der Verlängerung machte Calvin Thürkauf die Wende zugunsten der Schweiz perfekt. Der Lugano-Center musste nach Vorarbeit von Christoph Bertschy, der sich in der gefährlichen Zone den Puck erkämpfte, nur noch den Stock hinhalten.

Zwei unnötige Szenen

Damit belohnte sich die Schweiz für ihren Kampfgeist nach zwei unglücklichen Szenen in den vorangehenden 54 Minuten:

7. Minute: Der schwedische Verteidiger Filip Berglund bringt den Puck einfach mal auf das Schweizer Tor. Lausanne-Hüter Kevin Pasche wehrt die Scheibe bei seinem ersten Nati-Einsatz nach oben ab. Sie fällt aber hinter ihm aufs Eis und springt hinter die Linie – 1:0 für Schweden.

Der schwedische Verteidiger Filip Berglund bringt den Puck einfach mal auf das Schweizer Tor. Lausanne-Hüter Kevin Pasche wehrt die Scheibe bei seinem ersten Nati-Einsatz nach oben ab. Sie fällt aber hinter ihm aufs Eis und springt hinter die Linie – 1:0 für Schweden. 46. Minute: Jonas Taibel, ebenfalls ein Nati-Debütant, checkt Filip Johansson hart in die Bande, der schwedische Verteidiger verlässt das Eis unter sichtlichen Schmerzen. Der Rapperswiler wird mit 5 Minuten plus Spieldauer bestraft. Und weil sich Thürkauf in Unterzahl einen hohen Stock leistet, muss sich die Schweiz kurzzeitig mit 3 gegen 5 Feldspieler verteidigen.

Junge bringen Drive

Die Schweden machten aber zu wenig aus ihrem Powerplay, suchten zu oft den noch besser postierten Mann. Die Schweizer stellten die Räume zu, überstanden diese heiklen fünf Minuten – und schlugen dann zu.

Auffällig auf Schweizer Seite agierte mit Simon Knak auch der 3. Schweizer in der Sturmlinie mit Bertschy und Thürkauf. Der 23-jährige Davoser kam mehrfach gefährlich vors Tor. Zweiter Aktivposten war der Block mit dem 21-jährigen Baechler, Ken Jäger und dem 24-jährigen Sandro Schmid.

Trotz des Resultats und trotz der Vorteile in der Schussstatistik: Schweden war über weite Strecken der Partie dominant. Erst gegen Ende des 2. Drittels konnten die Schweizer das Geschehen ausgeglichen gestalten.

Dass die Nati nun ihren bereits 2. Sieg über Schweden in dieser Saison einfuhr, unterstreicht die aktuelle Formschwäche des Dreikronen-Teams: Von den bisher 8 Partien an der Euro Hockey Tour hat Schweden nun 7 verloren.

Turniersieg möglich

Am Sonntag trifft die Nati zum Abschluss der 3. EHT-Station auf Tschechien, das am Samstag gegen Finnland mit 0:3 den Kürzeren zog. Die Partie gibt's ab 11:50 Uhr live auf SRF info. Gewinnt die Schweiz nach 60 Minuten und verliert Finnland gegen Schweden ebenfalls in der regulären Spielzeit, würde die Nati das Turnier trotz der Auftaktniederlage gegen Finnland gewinnen.

Resultate