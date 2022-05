Fischer passt Aufgebot an

Die Schweizer Eishockey-Nati erhält im Hinblick auf die anstehende WM weitere Verstärkungen, muss aber auch definitiv auf namhafte Spieler verzichten.

So sind ab Freitag Malgin, Marti (beide ZSC) sowie Hischier, Meier, Siegenthaler und Suter (alle NHL) neu dabei.

Sicher verzichten muss Trainer Patrick Fischer aber auf Andrighetto, Hollenstein, Weber (alle ZSC) und Hofmann (EVZ).

Nach dem erfolgreichen Auftakt an den Sweden Hockey Games (3:2 gegen Finnland) hat Nati-Trainer Patrick Fischer sein Aufgebot für die nächsten 2 Spiele angepasst.

Am Freitag reisen mit Denis Malgin und Christian Marti 2 Spieler der ZSC Lions sowie Nico Hischier (New Jersey Devils), Timo Meier (San Jose Sharks), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils) und Pius Suter (Detroit Red Wings) aus der NHL nach Stockholm.

Im Hinblick auf die am kommenden Freitag beginnende WM in Helsinki und Tampere (FIN) stossen am Sonntag auch 3 Spieler des Schweizer Meisters EV Zug zum Nationalteam. Es sind dies die beiden Stürmer Dario Simion und Fabrice Herzog sowie Torhüter Leonardo Genoni.

Philipp Kurashev von den Chicago Blackhawks ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aus diesem Grund muss bei ihm der weitere Verlauf abgewartet werden. Nicht mehr zum Schweizer Aufgebot gehören Simon Le Coultre von Genève-Servette und Killian Mottet von Fribourg-Gottéron. Das Duo ist nach Hause gereist.

ZSC-Trio und Hofmann nicht dabei

Aus medizinischen Gründen muss Fischer auf die Dienste von Sven Andrighetto (ZSC Lions, Hüfte), Denis Hollenstein (ZSC Lions, Knie) und Yannick Weber (ZSC Lions, Fuss) verzichten.

Auch Grégory Hofmann (EV Zug) wird nicht an die WM reisen. Grund dafür ist seine kräftezehrende, emotionale Saison mit der NHL-Rückkehr, der Olympia-Teilnahme, dem Schweizer Meistertitel und der Geburt seines ersten Kindes.

04:35 Video Archiv: Knapper Schweizer Sieg gegen Finnland Aus Sport-Clip vom 05.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 35 Sekunden.