Mit der Ankunft der NHL-Spieler hat das Schweizer Kader für die Heim-WM so richtig Form angenommen. Prominentester Neuzuzug ist einmal mehr Roman Josi, der heuer seine zehnte Weltmeisterschaft mit der Schweiz bestreiten wird. Zum zweiten Mal nach seiner Premiere (2009) wird er dies vor Heimpublikum tun dürfen.

Die Erinnerungen an das Turnier in Bern vor 17 Jahren sind bei Josi noch frisch. Vor allem das Publikum und die Unterstützung von Familien und Freunden hat der Berner Nashville-Verteidiger in bester Erinnerung. «Die Stimmung wird sicher unglaublich», freut sich Josi. Alle hätten lange auf diese WM gewartet und jetzt steht sie vor der Tür.

Mit Nashville hatte Josi die Playoffs in diesem Jahr knapp verpasst. Was für die Nati im Umkehrschluss eine gute Nachricht war, nagte zunächst am 35-Jährigen. «Wir haben gegen Schluss gut gespielt, das war sicher eine Enttäuschung. Die Vorfreude auf die WM kam aber schnell.»

Josi steht hinter Cadieux

Anders als zunächst angenommen steht bei der Nati Jan Cadieux an der Seitenlinie. Während den turbulenten Tagen rund um die Entlassung von Patrick Fischer hatte auch Josi selbst mit einem Brief an den Verband für Aufsehen gesorgt. In diesem stellte sich Josi hinter den langjährigen Nati-Trainer und forderte dessen Rückkehr.

«Die Enttäuschung war sehr gross. Wir haben mit ‹Fischi› extrem viele schöne Zeiten erleben dürfen. Ich wollte ihn unterstützen und mich hinter ihn stellen», erklärt er seine Beweggründe. Die Aktion sei aber keineswegs gegen Fischers Nachfolger Cadieux gerichtet gewesen. «Ich war mit Jan in Kontakt und stehe zu 100 Prozent hinter ihm.» Die Unterstützung für Fischer sei aufgrund der gemeinsamen Erinnerung aber eine «Herzensangelegenheit» gewesen. Untereinander sei viel diskutiert worden, seine Teamkollegen und er seien nun bereit, nach vorne zu schauen.

Viel Zeit bleibt der Nati tatsächlich nicht, um in WM-Form zu kommen. Vor dem Start des Turniers am 15. Mai bestreitet die Schweiz in den kommenden Tagen noch drei Spiele im Rahmen der Euro Hockey Tour gegen Finnland, Schweden und Tschechien. «Diese Partien sind für uns extrem wichtig.»