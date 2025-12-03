Patrick Fischer tritt nach der Heim-WM im Mai als Nati-Trainer zurück.

Sein Nachfolger wird der bisherige Assistent Jan Cadieux.

In seiner 10-jährigen Amtszeit coacht Fischer die Schweiz 2018, 2024 und 2025 zu WM-Silber.

Es ist das Ende einer über zehnjährigen Ära. Im Mai 2026 wird Patrick Fischer ein letztes Mal für die Eishockey-Nati hinter der Bande stehen. Nach der Heim-WM in Zürich und Freiburg ist Schluss – das letzte Hurra vor den eigenen Fans. Auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde der heute 50-jährige Fischer als neuer Nati-Trainer präsentiert. Dies, nachdem der Zuger bereits zuvor als Co-Trainer die Schweiz 2013 zum Vize-Weltmeistertitel geführt hatte.

Fischers Nachfolger wird Assistent Jan Cadieux: Seit Mai 2025 steht der Kanada-Schweizer an der Bande der Schweizer U20-Nati. Zudem gehört er seit der WM in Dänemark und Schweden zum Coaching Staff der A-Nati – eine Rolle, die er auch bei den beiden kommenden Grossereignissen, Olympia 2026 und Heim-WM im selben Jahr, ausüben werde. Cadieux wurde mit einem Vertrag bis Sommer 2028 ausgestattet.

Enttäuschender WM-Einstand

Nach seinem rund dreijährigen Engagement bei Lugano war es für Fischer erst die zweite Herausforderung als Headcoach eines Profi-Teams. Mit seiner charismatischen Art spielte sich Fischer schnell in die Herzen der Schweizer Eishockey-Fans, hatte an seiner ersten WM 2016 aber ergebnistechnisch einen schweren Einstand. Mit nur zwei Siegen schied die Nati in Russland bereits in der Vorrunde aus.

Der «Silber-Hattrick»

Ein Jahr später folgte das Aus im Viertelfinal gegen Schweden, ehe die Nati 2018 erstmals seit fünf Jahren in den Final einzog. Wieder zog man gegen die Schweden den Kürzeren. Und wie 2013 schaute am Ende «nur» Silber heraus.

Es war der Beginn des «Silber-Hattricks». Sowohl 2024 als auch 2025 schaute der Vize-Weltmeistertitel heraus.

Vergoldet Fischer nun seine Karriere?

Silber – ein Wort, das wohl nicht nur in Patrick Fischers Kopf nebst dem achtenswerten Erfolg auch schmerzhafte Erinnerungen weckt. Doch wer weiss: Vielleicht gelingt es dem zweifachen Schweizer Trainer des Jahres, seine Nati-Ära doch noch zu vergolden. Zwei Chancen bleiben ihm: Olympia und die Heim-WM. Vor allem Letztere könnte ihn in der Schweiz vor den eigenen Fans endgültig unsterblich machen. Und es wäre der perfekte Abschied nach über zehn Jahren.

Die Stimmen zum Wechsel an der Bande