Romain Loeffel ist erst seit Ende Oktober wieder einsatzfähig. Eine Hirnerschütterung löste beim Nati-Verteidiger grosse Zweifel aus.

Für Loeffel waren Olympia und Heim-WM lange ganz weit weg

Romain Loeffel gehört in der National League seit vielen Jahren zu den besten Offensiverteidigern der Liga. Und auch im Nationalteam spielte der SCB-Akteur in der Vergangenheit eine wichtige Rolle. So gehört Loeffel zu den Silberhelden der WM 2024 in Tschechien.

Viel längere Leidenszeit als erwartet

Am diesjährigen Vize-Weltmeistertitel war der 34-Jährige nicht beteiligt. Nach der «Belle» im Playoff-Viertelfinal gegen Fribourg-Gottéron Ende März plagten Loeffel nach einem Check Kopfschmerzen.

Trotz den Beschwerden rückte der Neuenburger ins WM-Vorbereitungscamp ein: «Ich dachte, es wäre nicht so schlimm», erzählt Loeffel im Interview im Rahmen der Euro Hockey Tour in Zürich. Er merkte jedoch schnell, dass sein Gesundheitszustand keine Turnierteilnahme zulässt.

Legende: Steht dem SCB erst seit Ende Oktober wieder zur Verfügung. Romain Loeffel. Freshfocus/Martin Meienberger

Zunächst ging Loeffel von einer Ausfallzeit von ein paar Wochen aus. Doch die Kopfschmerzen verschwanden nicht, auch die optischen Reize setzten dem Routinier zu. Die Leidenszeit wurde länger und länger. Zwischenzeitlich seien auch Zweifel über die Fortsetzung seiner Karriere aufgekommen, schildert Loeffel: «Ich habe Familie und auch ein Leben neben dem Eishockey. Ich wollte mir die Zeit nehmen, um sicherzugehen, dass es passt, um zurückzukommen.»

Erlösung nach 7 Monaten

Nach unzähligen Besuchen bei Ärzten, Physios und Osteopathen ging es beim Verteidiger dann doch wieder aufwärts. Dem Eis musste er zwar lange fernbleiben, doch dafür schuftete Loeffel umso härter im Kraftraum. Schliesslich gab er Ende Oktober – sieben Monate nach seiner Verletzung – sein Comeback für den SCB.

Inzwischen hat Loeffel in der National League in 15 Partien bereits wieder 12 Skorerpunkte gesammelt und wird in allen Spielsituationen forciert. «Am Anfang war es schwierig mit der Energie, vor allem ging es sofort von 0 auf 200 Prozent. Jetzt fühle ich mich aber wieder viel besser», so Loeffel.

Alles geben für Olympia-Ticket

Damit meldete sich der 34-Jährige gerade noch rechtzeitig für die beiden anstehenden Highlights mit dem Nationalteam zurück. Auch für Loeffel ist die Euro Hockey Tour in Zürich die letzte Chance, sich für ein Olympia-Ticket aufzudrängen.

Legende: Gab am Donnerstag gegen Schweden sein Nati-Comeback Romain Loeffel will sich für das Olympia-Team aufdrängen. Keystone/Andreas Becker

Für das erste EHT-Turnier in Finnland hatte der Romand verzichtet, da er sich noch im Aufbau befand. «Ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich bei Olympia dabei sein werde. Die Konkurrenz ist sehr gross. Aber das ist cool, du musst in jedem Spiel an dein Limit gehen.»