Im letzten Spiel auf Schweizer Eis vor der Heim-WM gewinnt die Schweiz in Biel mit 6:1 gegen Ungarn.

Sechs unterschiedliche Schweizer reihen sich unter die Torschützen ein.

Vor der Heim-WM stehen noch zwei Runden der Euro Hockey Tour an.

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gab sich auch im 2. Testspiel gegen Ungarn keine Blösse: Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen schlug die Schweiz Ungarn mit 6:1. Wie schon am Donnerstag fielen 3 Tore in der Startphase – allerdings in anderer Verteilung. Klotens Dario Meyer düpierte Ungarns Torhüter Levente Hegedüs in der 2. Minute aus spitzestem Winkel in der nahen Ecke und sorgte damit für einen Schweizer Start nach Mass.

Die Ungarn vermochten aber zeitnah auszugleichen: Milan Horvath antizipierte einen Pass Fabian Heldners, zog zur Mitte und erwischte in der 7. Minute Stéphane Charlin zwischen den Beinen. Die Mannschaft von Jan Cadieux hatte aber eine Reaktion bereit und ging eine gute Spielminute später durch Romain Loeffel wieder in Führung. Kurz vor Ende des Startdrittels erhöhte Dominik Egli mit einem wuchtigen, platzierten Onetimer auf 3:1.

Schweiz macht’s im Schlussdrittel deutlich

Das 2. Drittel bot den rund 4500 Fans, die parallel zum 4. Finalspiel zwischen Freiburg und Davos den Weg in den Bieler Hockeytempel gefunden hatten, magere Kost. Die Ausnahme: Eine Sequenz in der Mitte des Drittels, als erst Donat Peter (29.) nur Pfosten und Latte traf und etwas später Dario Rohrbach auf 4:1 stellte.

Nach dem Schlendrian im Mitteldrittel schalteten Cadieuxs Mannen im letzten Abschnitt wieder einen Gang hoch. Nach nur 95 Sekunden im Schlussdrittel erhöhte Ken Jäger auf 5:1. Weitere 5 Spielminuten später hatte Jäger zum dritten Mal bei einem Schweizer Treffer seinen Stock im Spiel: Er legte Théo Rochettes ersten Treffer im Trikot der Nationalmannschaft auf. Speziell dabei: Erst beim nächsten Unterbruch und nach Videostudium erkannten die Schiedsrichter, dass Rochettes Schuss im Tor war.

So geht es weiter

Vor der am 15. Mai startenden Heim-WM steht die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft noch 6 Mal im Einsatz. Allerdings nicht mehr auf Schweizer Boden: Nacheinander stehen die Euro-Hockey-Tour-Spiele in Tschechien und Schweden an. Das nächste Spiel gegen Schweden am 30. April (um 18:00 Uhr, live bei SRF) ist aber das Breakout-Spiel der Runde in Tschechien und findet im schwedischen Jönköping statt.