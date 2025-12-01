Der Schweizer Hockey-Verband lädt zur Medienkonferenz – und wird dort auch über Patrick Fischers Zukunft sprechen.

Legende: Die Heim-WM als letztes Turnier? Nati-Trainer Patrick Fischer. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Am Mittwoch zieht Urs Kessler, Verwaltungsratspräsident von Swiss Ice Hockey, nach 100-tägiger Amtszeit vor den Medien erstmals Bilanz.

Doch der wohl spannendste Punkt verbirgt sich im zweiten Teil der Medienkonferenz. Da soll die Öffentlichkeit «über die Zukunft des Head Coaches der Schweizer Männer-A-Nationalmannschaft» informiert werden. Es stellt sich die grosse Frage: Wird der Rücktritt von Nati-Trainer Patrick Fischer verkündet?

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Medienkonferenz des Hockey-Verbands können Sie am Mittwoch, den 3. Dezember, ab 10 Uhr live im SRF-Stream verfolgen.

Folgt Cadieux auf Fischer?

Gemäss Spekulationen und verschiedenen Medienberichten soll der 50-jährige Fischer, der just an diesem Mittwoch vor genau 10 Jahren als Nati-Coach vorgestellt wurde, seinen nach der Heim-WM im Mai auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Als heissester Nachfolge-Kandidat gelte Jan Cadieux, heute bereits Co-Trainer der Nati. Als langjähriger National-League-Trainer würde der 45-Jährige eine geballte Ladung an Trainererfahrung mitbringen. Mit Servette wurde er 2023 Meister, zudem gewann er mit den Genfern 2024 die Champions Hockey League.