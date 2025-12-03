Jan Cadieux übernimmt nach der Heim-WM die Schweizer Eishockey-Nati.

Er folgt auf Patrick Fischer, der nach dem Highlight im Mai zurücktritt.

Mit Servette wurde Cadieux 2023 Meister und holte ein Jahr später die Champions Hockey League.

Die Ära Patrick Fischer in der Eishockey-Nati endet im Mai 2026 nach der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg. Gleichzeitig beginnt dann aber ein neues Kapitel: Jan Cadieux folgt auf den 50-jährigen Fischer und wird neuer Trainer der «Eisgenossen». Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2028.

Der 45-Jährige mit schweizerisch-kanadischen Wurzeln galt als heissester Nachfolge-Kandidat. Cadieux ist eine hausinterne Lösung des Schweizer Eishockey-Verbands, gehörte er seit diesem Jahr bereits zum erweitertem Trainerstab der Nati und ist seit März 2025 auch Cheftrainer der U20.

Mit Servette Geschichte geschrieben

Seine Trainerkarriere begann Cadieux 2014 bei Fribourg-Gottéron als Cheftrainer der Elite-Junioren. Via Ticino Rockets in der Swiss League wechselte der in Davos geborene Cadieux im Mai 2019 als Assistenztrainer zu Genf-Servette. Es folgte das erfolgreichste Kapitel seiner Karriere: Im November 2021 wurde Cadieux zum Cheftrainer befördert, knapp eineinhalb Jahre später führte er die Genfer zum ersten Titel der Vereinsgeschichte.

Zum Meistertitel 2023 kam im Folgejahr der Gewinn der Champions Hockey League dazu. Das Kapitel Servette endete für Cadieux dann jedoch Ende 2024 nach einer enttäuschenden ersten Saisonhälfte.

Vater war eine grosse Figur

Auch als Spieler konnte der damalige Flügelspieler 2003 mit dem HC Lugano den Meistertitel feiern. Seine zusätzlichen Stationen in der Schweiz: Genf-Servette (2003-2011) und Fribourg-Gottéron (2011-2013).

Und schon sein im September 2024 verstorbener Vater Paul-André Cadieux (†77) war als Spieler (dreifacher Meister mit dem SC Bern) und Trainer eine grosse Figur im Schweizer Eishockey. Nun möchte Jan Cadieux als neuer Nati-Trainer die Familiengeschichte fortführen.