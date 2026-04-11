Patrick von Gunten wird nach der Heim-WM neuer Nati-Direktor.

Der 41-Jährige folgt auf Lars Weibel, der Sportchef bei Ambri-Piotta wird.

Neben von Gunten wurden auch Paolo Duca und Alex Chatelain als Kandidaten gehandelt.

Die Katze ist aus dem Sack: Nach der Heim-WM der Männer im Mai übernimmt Patrick von Gunten den frei gewordenen Posten als Nati-Direktor bei Swiss Ice Hockey. Der ehemalige Schweizer Internationale beerbt den zu Ambri-Piotta abwandernden Lars Weibel.

In seiner aktiven Karriere bestritt von Gunten über 500 Partien in der National League, die meisten davon für Kloten. Zwischenzeitlich absolvierte der Verteidiger auch eine Saison in Schweden bei Frölunda. 74 Mal trug von Gunten zudem das Trikot des Nationalteams, 2013 gewann er mit der Schweiz WM-Silber.

Legende: Neue Aufgabe bei Swiss Ice Hockey Patrick von Gunten. SIHF

Aktuell verantwortet von Gunten die Organisation der bevorstehenden Heim-WM am Standort Zürich.

Duca hat Nachsehen

Bis zuletzt galt auch Ex-Ambri-Sportchef Paolo Duca als heisser Kandidat auf die Nachfolge Weibels. Alex Chatelain, ehemaliger Sportchef des SC Bern, hatte sich bereits vor einigen Wochen aus eigenen Stücken aus dem Rennen genommen.