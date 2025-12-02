Nationaltrainer Fischer setzt am Heim-Turnier in Zürich im Rahmen der Euro Hockey Tour auf ein erfahrenes Team.

Legende: Patrick Fischers Ziel für das Heimturnier «Wir wollen mehr Klarheit über das endgültige Olympia-Team gewinnen.» Freshfocus/Claudio Thoma

Patrick Fischer hat für das Turnier in Zürich (11. bis 14. Dezember), wo die Schweizer auch ihre Partien an der Heim-WM im kommenden Mai austragen, 5 Spieler aufgeboten, die schon mehr als 100 Mal für das Nationalteam aufgelaufen sind: Roman Loeffel (157), Leonardo Genoni (145), Tristan Scherwey (117), Dean Kukan (116) sowie Gaëtan Haas (104).

Die ebenfalls selektionierten Grégory Hofmann und Christian Marti stehen bei jeweils 98 Länderspielen. Der Unerfahrenste im aufgebotenen Team ist Jonas Taibel mit 7 Nati-Einsätzen. Spieler von Leader Davos sind wegen des Spengler Cups keine dabei.

Das Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (2): Stéphane Charlin (Genève-Servette), Leonardo Genoni (Zug). Verteidiger (8): Tim Berni (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda/SHL), Andrea Glauser (Fribourg-Gottéron), Fabian Heldner (Lausanne), Dean Kukan (ZSC Lions), Simon Le Coultre (Genève-Servette), Romain Loeffel (Bern), Christian Marti (ZSC Lions). Stürmer (14): Sven Andrighetto (ZSC Lions), Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (Biel), Grégory Hofmann (Zug), Denis Malgin (ZSC Lions), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Damien Riat (Lausanne), Théo Rochette (Lausanne), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Dario Simion (Lugano), Jonas Taibel (Rapperswil-Jona Lakers), Calvin Thürkauf (Lugano).

«Nach den Erkenntnissen aus der Euro Hockey Tour in Finnland im November wollen wir die Mannschaft in Zürich weiterentwickeln, damit wir immer mehr Klarheit über das endgültige Olympia-Team gewinnen», liess sich Fischer in einer Medienmitteilung des Verbands zitieren.

Erster Gegner der Schweizer am Heim-Turnier sind am Donnerstag in einer Woche die Schweden. 2 Tage später treffen sie auf Tschechien, ehe zum Abschluss das Duell mit Olympiasieger Finnland folgt.

