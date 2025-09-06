Am Samstag wird Patrick Fischer 50. In einem Interview sprach der Nati-Coach über das anstehende Olympia- und WM-Turnier.

Legende: Im Wald findet er Kraft Patrick Fischer. Keystone/Gaëtan Bally

Seit bald 10 Jahren ist Patrick Fischer Nationaltrainer und hat mit der Schweiz seither 3 Mal WM-Silber gewonnen. Am Samstag wird der Zuger 50-jährig. In einem Interview mit Keystone-SDA schaute er unter anderem nach vorne auf Olympia und die Heim-WM.

Mit Blick auf das olympische Turnier im Februar in Mailand/Cortina sagte Fischer: «Wir haben es bisher noch nie erlebt, dass wir auch die NHL-Spieler wieder am Turnier haben, die Besten der Besten. Natürlich ist die Belastung höher, aber wir haben einen klaren Vorteil: Wir sind ein eingespieltes Team. Fast zwei Drittel unserer Mannschaft sind im Land.»

Mindestens ebenso wichtig ist für die Nati 3 Monate später die Heim-WM. Für dieses Turnier wird die NHL ihren Betrieb nicht extra einstellen. Fischer: «Als wir die (später wegen Corona abgesagte) WM 2020 vorbereiteten, dachten wir, das sei ein perfekter Zeitpunkt. Aber wenn man die Entwicklung nun anschaut, sind wir noch einmal enorm gewachsen in den letzten 5, 6 Jahren. Und haben auch eine Konstanz hingebracht, die wirklich bemerkenswert ist.»