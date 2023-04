Im zweiten Testspiel gegen Lettland innert knapp 24 Stunden muss sich die Schweiz in Riga 1:5 geschlagen geben.

Die Nati geht durch Enzo Corvi früh in Führung. Die Letten wenden aber das Blatt.

Kommende Woche geht die WM-Vorbereitung mit der Euro Hockey Tour in Tschechien in die letzte Phase.

Die Schweiz zeigte sich gewillt, im Gegensatz zum Spiel vom Vortag (5:3) von Anfang an die Initiative zu ergreifen. Und die Bemühungen fruchteten bereits in der 4. Minute: Gegen Enzo Corvis Handgelenkschuss nach Vorarbeit von Dean Kukan war Ivars Punnenovs im Tor der Letten machtlos.

00:45 Video Corvis Handgelenkschuss führt zum einzigen Schweizer Tor Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Ab diesem Zeitpunkt blieben die Highlights aus Schweizer Sicht aber weitestgehend aus. Ganz anders beim Heimteam, das spätestens ab dem 1:1 durch den bei La Chaux-de-Fonds engagierten Toms Andersons in der 15. Minute das Geschehen bestimmte.

Bichsel mit Fehler vor dem 1:3

Zwar konnte Leonardo Genoni, der im Vergleich zum Freitag anstelle von Sandro Aeschlimann das Tor hütete, im Mitteldrittel zunächst Schlimmeres verhindern. Doch in der 28. Minute nutzte Rodrigo Abols das zweite Powerplay in kurzer Abfolge nach nur 8 Sekunden. Mit einem Direktschuss brachte er die Letten erstmals in Führung.

Die Schweizer zeigten sich weiter von ihrer spendierfreudigen Seite: Lian Bichsel offerierte Dans Locmelis kurz nach der 2. Pause das 1:3 auf dem Silbertablett. Der 18-Jährige verlor die Scheibe hinter dem Tor, Locmelis verwertete den Pass seines Teamkollegen im Slot abgebrüht.

00:49 Video Bichsel patzt, Locmelis trifft eiskalt Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Moys «Fussballtreffer» zählt nicht

Wer gehofft hatte, dass die Schweiz wie am Vortag eine starke Reaktion auf den 1:3-Rückstand zeigen und gar zur erneuten Wende ansetzen würde, wurde enttäuscht. Zwar lag die Scheibe kurz darauf im Tor der Letten, doch Tyler Moy hatte den Treffer kickend mit dem Schlittschuh und damit irregulär erzielt.

Angetrieben vom zahlreich erschienenen Heimpublikum machten die Letten in der Folge den Deckel drauf. Miks Tumanovs erzielte nach einem Tohuwabohu vor dem Schweizer Tor, bei dem Genoni seinen Stock verlor, das 4:1 (52.). Und Martins Dzerkials führte mit dem Empty Netter zum 5:1 in der 57. Minute die definitive Entscheidung herbei, nachdem Patrick Fischer früh aufs Ganze gegangen war.

Legende: So macht Eishockey Spass Miks Tumanovs nach seinem Treffer zum 4:1. SRF

Warnung zur richtigen Zeit?

Auch wenn der Test noch nicht die absolute Aussagekraft hat: Der Schweizer Coach dürfte die erste Niederlage gegen Lettland nach 8 Jahren und den blassen Auftritt seines Teams als Warnzeichen begreifen. Bis zur WM an gleicher Stätte dauert es nur noch zwei Wochen.

Andres Ambühl nahm aus der Partie immerhin noch etwas Positives mit: Der Routinier schloss mit seinem 305. Nati-Einsatz zu Rekordspieler Mathias Seger auf.

So geht es weiter

In der vierten Vorbereitungswoche im Hinblick auf die WM hat die Schweiz an der Euro Hockey Tour in Tschechien (alle Partien live bei SRF) noch einmal harte Brocken vor der Brust. Neben dem Gastgeber warten Schweden und Finnland als Gegner. Die WM in Lettland und Finnland beginnt am 12. Mai. Die Schweiz startet tags darauf gegen Slowenien ins Turnier.

Schliessen 03:39 Video Fischer: «Gute Ohrfeige zur richtigen Zeit» Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 39 Sekunden. 01:09 Video Heim: «Wir waren nicht bereit» Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:32 Video Kukan: «Glücklicherweise nur ein Vorbereitungsspiel» Aus Sport-Clip vom 29.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.