Mit den New Jersey Devils reichte es Jonas Siegenthaler und Nico Hischier nicht in die NHL-Playoffs. Nun steht die Nati im Fokus.

Am Ende der Regular Season fehlten den New Jersey Devils 10 Punkte auf einen Playoff-Platz. Über die gesamte Liga gesehen schlossen die Devils die Saison auf dem 23. Rang (von 32) ab. Für die 4 Schweizer bedeutete dies nicht automatisch das Saisonende. Goalie Akira Schmid, Verteidiger Jonas Siegenthaler und Center Nico Hischier sind am Dienstag zur Nationalmannschaft gestossen, Timo Meier fällt verletzungsbedingt aus.

Schwierige Klub-Saison

Sowohl Hischier als auch Siegenthaler sind nicht zufrieden mit der vergangenen NHL-Regular-Season. «Es war sicher eine enttäuschende, aber auch eine lehrreiche Saison», meint Hischier. Siegenthaler bläst in dasselbe Horn: «Es war nicht die einfachste Saison», auch für ihn persönlich.

Denn der Zürcher verpasste 25 Spiele aufgrund eines gebrochenen Fusses und einer Gehirnerschütterung. Diese Verletzungen habe er nun auskuriert, er sei wieder topfit und spüre keine Nachwehen mehr. Mit den körperlichen Problemen und der durchwachsenen Saison beschäftige er sich auch nicht mehr, sein Fokus liege jetzt auf der Schweizer Nati.

01:39 Video Siegenthaler: «Jetzt liegt mein Fokus auf der Schweizer Nati» Aus Sport-Clip vom 01.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Ich bin froh, dass ich jetzt noch ein bisschen spielen kann.

Die beiden NHL-Spieler blicken aber bereits auf die positive Seite: «Es ist ein Vorteil, früher einrücken zu können», sagt Hischier, der im letzten Jahr noch in den Playoffs gespielt hatte und erst später eingerückt war. Für die beiden sind die Euro Hockey Tour und die nachfolgende WM auch eine Möglichkeit, die Saison versöhnlich abzuschliessen.

«Ich bin froh, dass ich jetzt noch ein bisschen spielen kann», meint der verletzungsgeplagte Siegenthaler. Nach einigen Tagen des Abschaltens im heimischen Wallis ist Hischier froh, dass «die Pause nicht allzu lang war und seine Saison noch nicht fertig ist».

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Spiele der Schweiz an der Euro Hockey Tour wie folgt: Donnerstag, 02.05., 19:30 Uhr: Schweden – Schweiz

Samstag, 04.05., 11:45 Uhr: Schweiz – Finnland

Sonntag, 05.05., 15:45 Uhr: Tschechien – Schweiz

Vorfreude auf die WM

Eine konkrete Zielsetzung für die anstehende WM in Prag geben die beiden aber nicht ab. Siegenthaler freut sich auf «eine coole Zeit in Prag». Hischier will «mit einer guten Gruppenphase Selbstvertrauen tanken und sicher mal in den Viertelfinal kommen». Mit einem Aus dort wäre wohl keiner der beiden zufrieden.

Denn der Viertelfinal bedeutete für Siegenthaler und Hischier bisher immer Endstation an Weltmeisterschaften. Bevor es so weit ist, stehen zunächst noch 3 Spiele der Euro Hockey Tour auf dem Programm, zunächst am Donnerstag in Kloten gegen Schweden (siehe Box).