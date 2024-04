Operation an der Schulter: Meier fährt nicht an die WM

Legende: Wird die WM verpassen Timo Meier. IMAGO/USA TODAY Network

Timo Meier wird an der WM nicht zum Kader der Schweizer Nationalmannschaft zählen. Eine Schulterverletzung verunmöglicht die Teilnahme des Appenzellers. Wie die New Jersey Devils am Dienstag mitteilten, unterzieht sich Meier einer Operation.

Der Klub erwartet, dass der Stürmer erst in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder auf dem Eis stehen wird. Der Appenzeller hatte ein durchwachsenes Jahr mit den Devils, die die Playoffs verpassten. Er wurde von verschiedenen Verletzungen gestört und erzielte dennoch 28 Tore und gab 24 Assists.

Verstärkung erwartet

Sein Fehlen bei der WM in Tschechien ist ein Verlust für die Nati. In den nächsten Tagen werden vier NHL-Spieler zum Team stossen, nämlich ein Trio der New Jersey Devils (Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid) und der Stürmer Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks).

Nati-Aufgebot für die 3. Woche Box aufklappen Box zuklappen Torhüter (3): Reto Berra (Freiburg), Leonardo Genoni (Zug), Philip Wüthrich (Bern). Verteidiger (8): David Aebischer (Lakers), Iñaki Baragano (Lakers), Dominik Egli (Davos), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (Zug), Sven Jung (Davos), Samuel Kreis (Bern), Romain Loeffel (Bern). Stürmer (15): Andres Ambühl (Davos), Thierry Bader (Bern), Christoph Bertschy (Freiburg), Gaëtan Haas (Biel), Fabrice Herzog (Zug), Tino Kessler (Biel), Mike Künzle (Biel), Marco Lehmann (Bern), Marc Marchon (Kloten), Tyler Moy (Lakers), Tanner Richard (Genf), Tristan Scherwey (Bern), Sven Senteler (Zug), Dario Simion (Zug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Die Schweiz bestreitet am kommenden Freitag in Lausanne und tags darauf in Kloten jeweils ein Testspiel gegen Lettland (beide live bei SRF), ehe die WM in Tschechien am 10. Mai mit dem Spiel gegen Norwegen startet.