Legende: Tritt die Reise nach Riga an New-Jersey-Captain Nico Hischier. imago images

Die Schweizer Nationalmannschaft erhält für die WM in Lettland (ab 21. Mai) prominente Verstärkung: Da Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev und Timo Meier mit ihren Klubs die Playoffs in der NHL verpasst haben, stossen sie zur Nati. Sowohl die New Jersey Devils als auch die San Jose Sharks und die Chicago Blackhawks erteilten den Schweizern die Freigabe.

Dies ist für Coach Patrick Fischer besonders wichtig, da Nachnominationen aus der besten Liga der Welt in diesem Jahr aufgrund der Quarantäneregeln wegen Corona ziemlich sicher nicht in Frage kommen.

Suter nicht nach Lettland

Nicht an der WM dabei sein wird Pius Suter. Der NHL-Rookie, der seine erste Saison bei den Chicago Blackhawks absolvierte, hat noch keinen neuen Vertrag und möchte an der WM kein Verletzungsrisiko eingehen.

Mit dabei sind neu auch 8 Spieler der Playoff-Finalteams. Dabei kommt Zugs finnischer Verteidiger Santeri Alatalo, seit letztem Jahr auch im Besitz des Schweizer Passes, zu seiner Nati-Premiere.

NHL-Spieler reisen direkt nach Riga

Am kommenden Dienstag rücken die Nati-Spieler (wieder) in Cham ein, wo weitere Trainings auf dem Programm stehen. Am Donnerstagnachmittag fliegt das Team dann nach Riga. Dort bestreitet die Schweiz am Freitag (14.5.) und Samstag (15.5.) je ein Testspiel gegen WM-Gastgeber Lettland.

Die Spieler aus der NHL reisen direkt aus den USA nach Riga und landen am Samstag, 15. Mai. Die WM beginnt für das Fischer-Team am 22. Mai mit der Partie gegen Tschechien.