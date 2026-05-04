Das Schweizer Nationalteam kann an der WM in Zürich und Freiburg auf NHL-Verstärkung zählen: Roman Josi und Nino Niederreiter sind an Bord.

Legende: Der Captain und sein Assistent Roman Josi (l.) und Nino Niederreiter, hier an der WM 2024, wollen der Schweiz ein gelungenes Heimturnier bescheren. Urs Lindt/freshfocus

Die Schweizer Eishockey-Fans dürfen sich auf wertvolle Verstärkung im Nationalteam freuen. Am Montag gab Swiss Ice Hockey auf Instagram bekannt: Nashville-Verteidiger Roman Josi sowie Winnipeg-Stürmer Nino Niederreiter stehen nach dem jeweiligen Verpassen der NHL-Playoffs für die Heim-WM (ab 15. Mai) bereit.

Josi sagt in einer Videobotschaft: «Ich freue mich riesig, schon bald zum Team zu stossen. Eine Heim-WM zu spielen ist ein Riesen-Privileg.» Niederreiter meint: «Endlich ist es so weit mit der Heim-WM. Ich freue mich riesig und hoffe, es wird ein Mega-Fest. Wir werden unser Bestes geben, um euch alle stolz zu machen.»

Bereits zuvor hatte aus der NHL das Devils-Trio Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler seine Zusage für die WM gemacht. Letzterer droht jedoch wegen einer Verletzung auszufallen. Pius Suter war schon bei der Euro Hockey Tour im Einsatz. Auch Janis Moser, der in der Nacht auf Montag mit Tampa Bay in den Playoffs scheiterte, gilt als Nati-Kandidat.