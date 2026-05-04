Legende: Der Captain und sein Assistent Roman Josi (l.) und Nino Niederreiter, hier an der WM 2024, wollen der Schweiz ein gelungenes Heimturnier bescheren. Urs Lindt/freshfocus

Roman Josi, Nino Niederreiter, Nico Hischier und Timo Meier haben am Montag ihre Zusage für die WM in Zürich und Freiburg gegeben.

Zudem stossen für die letzte Vorbereitungswoche neun Playoff-Finalisten von Freiburg und Davos zum Nationalteam.

Für 13 Spieler ist der Traum von der Heim-WM unter Headcoach Jan Cadieux vorerst ausgeträumt.

Einen Tag nach dem 1:0 über Tschechien an der Euro Hockey Tour in Budweis gewinnt das WM-Kader des Schweizer Nationalteams an Konturen. Zunächst gab es erfreuliche Neuigkeiten aus Nordamerika: Nashville-Verteidiger Roman Josi sowie Winnipeg-Stürmer Nino Niederreiter stehen nach dem jeweiligen Verpassen der NHL-Playoffs für die Heim-WM (ab 15. Mai) bereit.

Josi sagt in einer Videobotschaft: «Ich freue mich riesig, schon bald zum Team zu stossen. Eine Heim-WM zu spielen ist ein Riesen-Privileg.» Niederreiter meint: «Endlich ist es so weit mit der Heim-WM. Ich freue mich riesig und hoffe, es wird ein Mega-Fest. Wir werden unser Bestes geben, um euch alle stolz zu machen.»

Das Devils-Duo Nico Hischier und Timo Meier bestätigte ebenfalls die WM-Teilnahme. New Jerseys Jonas Siegenthaler droht hingegen wegen einer Verletzung auszufallen. Philipp Kurashev müsse noch medizinische Tests abwarten. Pius Suter war schon bei der Euro Hockey Tour im Einsatz. Auch Janis Moser, der in der Nacht auf Montag mit Tampa Bay in den Playoffs scheiterte, gilt als Nati-Kandidat.

Neun Playoff-Finalisten kommen ...

Kurz nach dem Playoff-Final verstärken mit Torhüter Reto Berra, Verteidiger Simon Seiler sowie den beiden Stürmern Christoph Bertschy und Attilio Biasca vier Akteure des Meisters Fribourg-Gottéron die Schweiz. Ebenfalls aufgeboten wurden Torhüter Sandro Aeschlimann, die Verteidiger Lukas Frick und Sven Jung sowie die Stürmer Yannick Frehner und Simon Knak vom Playoff-Finalisten Davos.

... 13 bisherige Spieler müssen gehen

Nicht mehr im Aufgebot stehen die beiden Torhüter Stéphane Charlin und Kevin Pasche, die Verteidiger David Aebischer, Tobias Geisser, Simon Le Coultre und Romain Loeffel sowie die Stürmer Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Dario Meyer, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey und Sven Senteler.