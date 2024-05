Am Freitag ist die Eishockey-Nati ins WM-Gastgeberland Tschechien gereist. In Brünn bestreitet sie die letzten beiden Vorbereitungsspiele.

Nati in Tschechien angekommen: Casting geht in die letzte Runde

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Keine 24 Stunden nach der unglücklichen 1:2-Niederlage in Kloten gegen Schweden ging es für die Nati-Spieler bereits wieder zurück aufs Eis. Nicht aber auf Schweizer Eis, sondern auf tschechisches. Am Freitag reiste die Nati von Zürich nach Brünn.

In der zweitgrössten Stadt des WM-Gastgeberlands absolviert das Team von Trainer Patrick Fischer am Wochenende im Rahmen der Euro Hockey Tour die letzten beiden Vorbereitungsspiele, ehe es in exakt einer Woche im WM-Auftaktspiel gegen Norwegen in Prag ernst gilt.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Abschluss der WM-Vorbereitung der Schweiz an der Euro Hockey Tour wie folgt: Samstag, 12:00 Uhr, SRF zwei: Schweiz - Finnland

Sonntag, 16:00 Uhr, SRF info: Tschechien - Schweiz

Jeder will sich aufdrängen

Noch ist nicht im Detail klar, mit welchem Personal die Schweiz am 10. Mai in die WM starten wird. «Was wir wissen ist, dass wir sicher noch bis am Sonntag hier sind», sagt Sven Jung, der auf seine WM-Premiere hofft. Der 29-jährige Verteidiger des HC Davos ist sich aber im Klaren, dass das aktuelle Nati-Kader weitere Mutationen erfahren wird. Einerseits werden ziemlich sicher noch Spieler der beiden Playoff-Finalisten ZSC Lions und Lausanne zum Fischer-Team nach Tschechien stossen, andererseits hoffen die Verantwortlichen auf weitere Verstärkung aus der NHL.

02:25 Video Jung: «Ich habe für die ganze WM gepackt, aber ...» Aus Sport-Clip vom 03.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 25 Sekunden.

25 Spieler und 3 Goalies machten die Reise nach Brünn mit. Für die WM darf Fischer beim IIHF aber nur maximal 22 Spieler und 3 Goalies anmelden. Der guten Stimmung tut der Konkurrenzkampf um einen Platz im WM-Kader aber keinen Abbruch, sagt Romain Loeffel: «Jeder weiss, dass wir in einer Woche nicht mehr in dieser Zusammensetzung spielen werden. Es ist einfach so. Wir sind alle hier, um einen Spot zu ergattern», meint der SCB-Verteidiger weiter.

01:42 Video Loeffel: «Die Stimmung im Team ist trotz Konkurrenzkampf gut» Aus Sport-Clip vom 03.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Nimmermüder Ambühl will Prag-Hattrick

Während neben Jung noch einige weitere Spieler aus dem aktuellen Nati-Kader von der ersten WM-Teilnahme träumen, strebt Andres Ambühl bereits seine dritte WM allein in Prag an. Der 40-Jährige war bereits 2004 und 2015 Teil des Schweizer Teams, als die Titelkämpfe ebenfalls in der tschechischen Hauptstadt durchgeführt wurden.

Nur allzu gerne würde Ambühl die Weiterreise der Nati von Brünn nach Prag mitmachen, denn: «Es ist eine der schönsten Städte in Europa. Wenn man mal Zeit hat, sollte man das sicher einmal sehen», schwärmt der Routinier. Für Ambühl wäre es die 19. (!) WM-Teilnahme.