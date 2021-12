2014 gelang der Schweizer Frauen-Nati mit Bronze in Sotschi ein Coup. Dieser soll 2022 in Peking wiederholt werden.

Alina Müller war noch keine 16 Jahre alt, als sie an den Olympischen Spielen 2014 im Spiel um Platz 3 gegen Schweden das Game-Winning-Goal erzielte und der Schweizer Eishockey-Nati zum Bronze-Gewinn verhalf. Nur zu gerne würde sie im kommenden Februar in Peking noch einmal dieselben Emotionen erleben. Die Chancen dazu erachtet die mittlerweile 23-jährige Stürmerin als intakt: «Eine Olympia-Medaille ist für uns sicher realistisch.»

Die Schweiz habe an der WM im vergangenen August den Beweis erbracht, zu den Top-5-Nationen des Frauen-Eishockeys zu gehören, so Müller. Im kanadischen Calgary resultierte für die Hockey-Nati Rang 4. Müller selbst konnte ihrem Team an diesem Turnier nicht wie gewünscht helfen. Sie verletzte sich im 2. Gruppenspiel und musste fortan von der Tribüne aus zusehen.

Gold und Silber praktisch unmöglich

Wenn Müller von einer Olympia-Medaille spricht, ist die Rede von Bronze. Eine Finalteilnahme scheint so gut wie unmöglich. «Von den Top-Nationen sind wir leider immer noch sehr weit weg», weiss die Schweizerin, die seit einigen Jahren selbst in Übersee Eishockey spielt.

In den Duellen mit Kanada oder der USA sei es immer so, dass die Schweiz kaum Spielanteile habe und auf einen herausragenden Goalie angewiesen sei, um einigermassen in der Partie zu bleiben. «Es ist ein grosser Wunsch von uns, dass wir irgendwann richtig mitspielen und über 60 Minuten einen coolen Match gegen die Top-Nationen abliefern können», erzählt Müller.

Erst Basel, dann Peking

Bevor es in gut 6 Wochen in Peking um das angestrebte Edelmetall geht, bestreiten Müller und Co. von Donnerstag bis Sonntag ein Vorbereitungsturnier in Basel. Die Gegner der Schweiz lauten zweimal Schweden und einmal Deutschland.

Spielplan der Frauen-Nati Box aufklappen Box zuklappen Donnerstag, 18:00 Uhr: Schweiz – Schweden

Samstag, 15:00 Uhr: Schweden – Schweiz

Sonntag, 12:10 Uhr: Schweiz – Deutschland