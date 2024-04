Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt das 2. Testspiel gegen Frankreich mühevoll mit 3:2 nach Verlängerung.

Für die Entscheidung für die überlegenen Schweizer sorgt Tobias Geisser mit einem Treffer in der 63. Minute.

Nach dem 1. Abschnitt führt Frankreich noch mit 2:0, im Mitteldrittel reagiert die Schweiz mit 2 Treffern.

Der Schlusspunkt passte eigentlich nicht zum Spiel: Tobias Geisser traf in der 3. Minute der Verlängerung nach einem schnellen Gegenstoss zum 3:2. Er musste nach einem Querpass von Tristan Scherwey nur noch einschieben. Zuvor hatte die Schweiz lange auf den 3. Treffer gedrückt, verzweifelte aber immer wieder am französischen Schlussmann Sebastian Ylönen und der eigenen Ineffizienz.

01:09 Video Geisser schiesst die Schweiz zum Sieg Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Der Siegtreffer von Geisser war der sage und schreibe 88. Abschluss der Schweizer. 43 davon fanden den Weg aufs Tor, wovon Ylönen 40 parieren konnte. Am Ende feierte die Schweiz aber trotz der einmal mehr mangelnden Effizienz den 2. Sieg innert 24 Stunden gegen Frankreich, nachdem sie zuvor 13 Niederlagen in Serie hatte einstecken müssen.

Schliessen 03:05 Video Fischer: «Wir müssen unsere Chancen machen, wir brauchen noch zu viele» Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden. 02:02 Video Geisser: «Es geht in die richtige Richtung» Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 2 Sekunden. 01:31 Video Scherwey: «Im Nachhinein fragt niemand mehr, wie wir gewonnen haben» Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

1. Drittel zum Vergessen

Dabei hatte nach dem Startabschnitt noch nicht viel für einen Schweizer Erfolg gesprochen. Nach einem engagierten Start des Teams von Patrick Fischer begab sich HCD-Goalie Sandro Aeschlimann in der 13. Minute zu einem verhängnisvollen Ausflug hinter das eigene Tor. Er brachte die Scheibe nicht weg und diese fand schliesslich durch seine Beine hindurch den Weg vor das Tor. Dort erbte Nicolas Ritz und brachte Frankreich in Führung.

Lediglich 2 Zeigerumdrehungen später kam es noch dicker für die formschwachen Schweizer. Loïc Farnier stellte nach einem blitzsauberen Konter auf 2:0 für die Gäste. So war die Schweiz bereits früh zu einer Reaktion gezwungen.

01:53 Video Frankreich stellt mit einem Doppelschlag auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Diese erfolgte im Mitteldrittel. Andres Ambühl bereitete in der 24. Minute mustergültig vor, Calvin Thürkauf musste im Slot nur noch vollenden. Kurz nach Spielhälfte war es dann Tyler Moy, der im Powerplay mit einem One-Timer in den Winkel zum 2:2 traf. Auch in der Defensive liess das Heimteam nicht viel zu. Im gesamten 2. Drittel kam Frankreich lediglich zu 2 Abschlüssen.

01:44 Video Thürkauf und Moy gleichen die Partie für die Schweiz aus Aus Sport-Clip vom 20.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

So geht es weiter

Nach den beiden Niederlagen gegen die Slowakei und den beiden Siegen gegen Frankreich folgen für die Schweiz als nächstes 2 Partien gegen Lettland. Am Freitag duellieren sich die beiden WM-Teilnehmer in Lausanne, am Samstag in Kloten (beides live bei SRF). Eine Woche später stehen beim Abschluss der Euro Hockey Tour in Tschechien die letzten Schweizer Spiele vor der WM auf dem Programm.