Kommt er? Kommt er nicht? Wieso ist er noch nicht hier? Vor Kevin Fialas Ankunft am Sonntagabend in Herning gab es einige Fragezeichen. Von den Los Angeles Kings hatte er zwar bereits die Freigabe erhalten, dennoch verzögerte sich seine Anreise an die WM. «Aus privaten Gründen», wie es von Seiten des Verbands hiess.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen die USA brachte Fiala im Interview Licht ins Dunkel. «Meine Frau war wieder schwanger, hat es aber leider verloren», nannte der St. Galler den traurigen Grund für sein verspätetes Einrücken. Es sei eine schwierige Woche gewesen. Mehr ins Detail wollte Fiala verständlicherweise nicht gehen.

Morgen haben wir uns einen ‹day off› verdient.

Dass seine Familie – seine Frau, seine Tochter und der gemeinsame Hund – mit ihm zusammen nach Dänemark gereist sind, bedeute ihm sehr viel. «Wenn sie dabei sind, fühle ich mich zuhause. Deshalb habe ich eine solche Leistung gebracht heute», sagte Fiala.

Fischer fand es vor allem «schlau»

Die Leistung des NHL-Flügels war in der Tat beeindruckend. Fiala liess seine technische und läuferische Klasse beim 3:0-Sieg gegen die USA immer wieder aufblitzen. Zweimal drosch er die Scheibe an den Pfosten, ein Treffer blieb ihm bei seinem überzeugenden Einstand noch verwehrt. Beim 2:0 durch Jonas Siegenthaler leistete er die Vorarbeit.

Auch Patrick Fischer zeigte sich angetan. «Für uns ist es ein Riesen-Boost. Das ganze Team hat sich auf ihn gefreut. Er ist ein aussergewöhnlicher Spieler und kann aus dem Nichts Sachen kreieren, das hat man auch heute gesehen», so der Schweizer Nationalcoach.

Fischer adelte aber nicht nur Fiala, sondern das ganze Team. «Wir hatten einen unglaublich starken Leo im Tor, das gab uns Ruhe. Defensiv haben wir mit der Scheibe sehr schlau gespielt und offensiv schlau attackiert. Wir haben Chancen kreiert, aber hinten nicht aufgetan», so Fischer, der von einer «super Balance» sprach.

Dienstag wird zum Familien-Tag

Mit den 7 Punkten aus den bisherigen 3 Spielen ist Fischer zufrieden. «Ich habe gehofft, dass wir 6 haben, weil ich gewusst habe, dass es ein schwieriger Start ist für uns. Die 7 Punkte nehmen wir gerne, aber wichtig ist, wie wir spielen», so Fischer, der seit dem Startspiel gegen die Tschechen eine klare Steigerung seines Teams gesehen hat.

Nach dem gelungenen Auftakt in die WM habe sich die Mannschaft nun einen «day off» verdient, sagte Fischer. Der Dienstag wird zum Familien-Tag, viele Spieler erhalten Besuch von ihren Frauen und Kindern. Das nächste Spiel steht für die Schweiz am Donnerstag auf dem Programm, wenn der Gegner Deutschland heisst.

