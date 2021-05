Am Freitag reist Jonas Siegenthaler an die WM nach Riga zur Nati. Der Verteidiger hat schwierige Monate hinter sich.

Legende: Kann seine turbulente Saison an der WM verlängern Jonas Siegenthaler. Keystone

Jonas Siegenthaler hat keine einfache Zeit hinter sich. Am 11. April wurde der NHL-Verteidiger zu den New Jersey Devils getradet, nachdem er in Washington aufs Abstellgleis geraten war. Nach lediglich 6 Einsätzen am neuen Arbeitsort erkrankte der 24-Jährige aber an Corona und musste wieder pausieren. Immerhin konnte der Zürcher die letzten beiden Spiele der Regular Season noch bestreiten.

Bevor Siegenthaler am Freitag zur Nati an die WM in Lettland reist, zog der ehemalige ZSC-Spieler gegenüber einer Journalisten-Runde Bilanz. Siegenthaler sprach über ...

... die letzten beiden Spiele: «Es hat mir enorm viel bedeutet, dass ich noch zweimal spielen konnte. Ich wollte diese Partien unbedingt bestreiten.»

... seine Corona-Erkrankung: «Ich war 2 Tage lang krank, hatte Kopfschmerzen, Fieber und Geschmacksverlust. Doch danach ging es mir sehr rasch wieder besser, und ich hatte keinerlei Symptome mehr.»

Es war wirklich das schlechtest mögliche Timing.

... die letzten Wochen: «Mental war das eine sehr schwierige Zeit. In Washington sass ich meist auf der Tribüne. Trotzdem habe ich versucht, nicht nachzulassen. Schliesslich wurde ich getradet, und endlich konnte ich wieder regelmässig spielen. Doch dann kam Covid. Es war wirklich das schlechtest mögliche Timing. So schwierig diese Zeit auch war, ich habe auch viel gelernt.»

... seine Zukunft in New Jersey: «Ich freue mich auf die nächste Saison und bin gespannt, was dieses junge, hungrige Team zu leisten im Stande ist. Ich finde, die Devils und ich passen gut zusammen.»

Zur Person Box aufklappen Box zuklappen Der ehemalige ZSC-Verteidiger Jonas Siegenthaler spielt seit 2017 in Übersee. Nach gut dreieinhalb Jahren bei den Washington Capitals (respektive beim AHL-Farmteam Hershey Bears) wurde der 24-Jährige im April 2021 zu den New Jersey Devils getradet. Auch aufgrund einer Covid-Erkrankung bestritt Siegenthaler für sein neues Team aber nur 8 Spiele. Nun steht er vor seiner ersten A-WM, nachdem der Zürcher bislang erst 3 Testspiele mit der Schweiz bestritten hat.