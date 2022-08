8 Monate nach Corona-Abbruch: Am Dienstag beginnt in Edmonton die Junioren-WM neu.

U20-WM in Edmonton

Abrupt nach einem 2:4 gegen Russland und einem Forfaitsieg über die USA endete die Junioren-WM 2021. Die USA waren das erste von 3 Teams, die in Quarantäne geschickt wurden, weshalb das Turnier am 29. Dezember abgebrochen wurde. Am Dienstag folgt der Neustart.

Zwei Drittel des damaligen Schweizer Kaders ist in Edmonton erneut mit von der Partie. Vor 8 Monaten präsentierte sich die WM-Mission als schwierig – weil die Schweiz vor Turnierbeginn in Quarantäne musste. Der damalige Startgegner Russland ist diesmal ausgeschlossen.

Die Chance auf einen Exploit vergrössert sich auch, weil einige Nationen als Vorbereitung auf die nächste Saison bereits mit den Teams antreten, die in 4 Monaten an der nächsten U20-WM beim üblichen WM-Termin um den Jahreswechsel herum spielberechtigt sind.

Die Schweizer Vorrundengegner heissen Schweden, USA, Deutschland und Österreich. 4 Teams qualifizieren sich für die Viertelfinals. Ein Absteiger wird nicht ermittelt, weil die unteren Divisionen wegen der Covid-Pandemie schon früh abgesagt wurden.