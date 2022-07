Die Schweizer U20-Eishockeynati bestreitet den 2. Teil der WM-Vorbereitung auf die U20-WM in Edmonton (CAN) in Finnland, wo bis zum kommenden Mittwoch 4 Testspiele anstehen.

Nicht dabei ist Lian Bichsel, der kürzlich im NHL-Draft von den Dallas Stars in der 1. Runde gezogen worden ist (an 18. Stelle). Und dies, obwohl der 18-jährige Verteidiger von Headcoach Marco Bayer für das Nati-Camp aufgeboten wurde.

Keine Sonderbehandlung

Bereits zum Summer Camp im OYM war Bichsel trotz Aufgebot nicht erschienen, wie der Verband mitteilte. Das Management von Bichsel begründete die Abwesenheit damit, dass es nach einem intensiven Sommer notwendig sei, dem Spieler eine zweiwöchige Pause zu gewähren, um sich zu erholen.

Bichsel wäre bereit gewesen, in der Woche vor dem Turnierstart zum Team zu stossen. «Auf seinen Wunsch, direkt ohne Vorbereitung an die WM anzureisen, werden wir nicht eingehen. Eine solche Sonderbehandlung eines einzelnen Spielers entspricht nicht unserem ‹Team-First!›-Gedanken – ein zentraler Pfeiler der Philosophie unserer Nationalmannschaften», so Weibel.

00:44 Video Bichsel erzählt vom Abenteuer NHL-Draft Aus Sport-Clip vom 08.07.2022. abspielen. Laufzeit 44 Sekunden.

Also reiste die U20-Auswahl am Freitag mit 25 Spielern, aber ohne einen wichtigen Leistungsträger ins finnische Vierumäki, wo bis am nächsten Mittwoch vier Testspiele gegen Tschechien und Finnland anstehen. Am 1. August fliegt die Schweizer Delegation für die letzten Vorbereitungen nach Kanada.