Der Schweizer Nachwuchs hält im WM-Viertelfinal lange gut mit, verliert letztlich aber deutlich.

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft ist an der WM in Minnesota/USA im Viertelfinal ausgeschieden. Das Team von Coach Jan Cadieux unterlag den favorisierten Tschechen in Minneapolis mit 2:6.

Bis Spielhälfte sah es für die defensivstarken Schweizer sehr gut aus: Dank Leon Muggli kurz nach Ablauf eines Powerplays (4.) und Jamiro Reber in Überzahl (27.) führten die Schweizer 2:1 – der sichere Goalie Christian Kirsch hatte sich nur von Tomas Galvas bezwingen lassen müssen (21.).

Wende bei Spielhälfte

Die Wende erfolgte binnen 44 Sekunden. Samuel Drancak (31.) und Adam Jiricek (32.) stellten auf 3:2. Danach gab es für die Schweizer nichts mehr zu holen. Tschechien traf noch dreimal, darunter auch gegen das zuvor makellose Schweizer Boxplay.

Legende: Die hoffnungsvollste Phase der Partie Jamiro Reber trifft zur 2:1-Führung. Reuters/Imagn Images/Nick Wosika

Angesichts des Schussverhältnisses von 43:20 ist der tschechische Erfolg verdient. Die SIHF-Auswahl darf nach guten Auftritten dennoch erhobenen Hauptes von dieser WM abreisen.