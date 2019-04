Legende: Erzielte das «Game-Winning-Goal» Ronny Dähler. Keystone

Nach der unnötigen 3:4-Niederlage vom Samstag haben die Schweizer U18-Junioren an der WM in Umea (Sd) das entscheidende 3. Spiel des Abstiegsplayouts mit 6:3 für sich entschieden. Ronny Dähler brachte die Schweiz im Mitteldrittel 3:2 in Front, in der Folge gab die Nati diese Führung nicht mehr aus der Hand. Dank dem Sieg verbleibt das Team von Coach Thierry Paterlini in der Top-Divison.

USA gewinnen Bronze

Im Spiel um Platz 3 sicherten sich derweil die US-Junioren die Bronzemedaille. Gegen Kanada setzten sie sich diskussionslos mit 5:2 durch. Der 18-jährige Cam York von der University of Michigan glänzte mit 2 Treffern.