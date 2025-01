Die Schweizer U20-Nati hat es in den WM-Viertelfinal geschafft. Dort wartet aber die höchstmögliche Hürde.

Vor WM-Viertelfinal in Ottawa

Legende: Nehmen nun die nächste, klar schwerere Aufgabe in Angriff Leo Braillard (Nr. 5) und Tim Bünzli (Nr. 7). Imago/Bildbyran

Gross war die Freude bei den Schweizern nach dem 3:1 gegen Kasachstan über den 1. Sieg an der laufenden U20-WM im kanadischen Ottawa. Das Team von Trainer Marcel Jenni qualifizierte sich dank des hochverdienten (35:12 Torschüsse) Sieges gerade noch für die K.o.-Phase. «Wir freuen uns jetzt kurz, aber wir sind noch nicht fertig», äusserte sich 1:0-Torschütze Simon Meier nach der Partie bereits vorausschauend.

«Es wird unglaublich»

Einen Tag können die Schweizer verschnaufen, dann wartet auf sie eine Herkulesaufgabe – oder ein Highlight, um es optimistischer auszudrücken. «Es wird unglaublich, in diesem Stadion gegen so eine Nation einen Viertelfinal zu bestreiten», so Robin Antenen, Gamewinner-Schütze gegen Kasachstan.

Mit «Stadion» ist das Canadian Tire Center in Ottawa gemeint, Heimspielstätte der Ottawa Senators mit Platz für fast 20'000 Fans. Mit «Nation» ist kein Geringerer als der Titelverteidiger gemeint. Die Schweiz bekommt es am Donnerstag (ab 20:30 Uhr MEZ) mit den USA zu tun.

USA mit Selbstvertrauen

Bei den Gruppenspielen der USA war das Canadian Tire Center immer mit mindestens 13'000 Fans gefüllt. Das letzte Spiel gegen Erzrivale und Gastgeber Kanada war, wenig überraschend, praktisch ausverkauft.

Der Grossteil der 18'935 Zuschauenden dürfte enttäuscht nach Hause gegangen sein. Die Kanadier unterlagen in einer hitzigen Partie mit insgesamt 36 Strafminuten 1:4. Nach Kanadas Ausgleich in Überzahl (42.) legten die US-Amerikaner selbst noch 2 Mal im Powerplay nach (45./54.), der Schlusspunkt erfolgte via Empty-Netter.

Schwarze Serie

Damit kehrte die mit College- und Universitätsspielern gespickte USA auf die Siegerstrasse zurück. Denn unantastbar war das Team von Headcoach David Carle, der schon beim WM-Titel 2024 in Göteborg an der Bande gestanden hatte, in der Vorrunde trotz Gruppensieg nicht. Gegen Finnland resultierte ein 3:4 nach Verlängerung.

Gleichwohl dürfte es für die Schweizer gegen den haushohen Favoriten ein Ding der Unmöglichkeit werden. Das verrät ein Blick in die Vergangenheit: Noch nie konnte die U20-Nati gegen die USA gewinnen. An einer WM war man lediglich auf den Tag genau vor 8 Jahren mal nahe an einer Überraschung. Angeführt von Nico Hischier und Jonas Siegenthaler verloren die Schweizer knapp 2:3.

Die letzten 3 Vergleiche bei einer WM lesen sich derweil brutal: 1:7, 1:5 und 3:11 vor einem Jahr. In der Chancenlosigkeit liegt vielleicht aber gerade die Chance, zumindest etwas zu überraschen und sich teuer zu verkaufen.