Zum Start in die Vorbereitung für die Heim-WM in einem Monat verliert die Schweiz in der Slowakei mit 1:3.

Nach Dario Rohrbachs Führungstor (21.) drehen die Slowaken die Partie bis zum Beginn des 3. Drittels.

Es war der 1. Auftritt der Eishockey-Nati nach der Absetzung von Trainer Patrick Fischer.

Was ein normales Testspiel in der Vorbereitung für die Heim-WM hätte werden sollen, wurde zu einem Spiel unter ganz speziellen Vorzeichen: Keine 24 Stunden nach der Entlassung von Patrick Fischer als Nati-Trainer stand die Schweiz in der Slowakei schon auf dem Eis. Der bisherige Assistenztrainer Jan Cadieux, der erst nach der WM von Fischer übernommen hätte, kam zu seinem verfrühten Debüt.

Der 46-Jährige, Schweizer Meister (2023) und Champions-League-Sieger (2024) mit Genf-Servette, sah im Winter Stadium in Topolcany ein Spiel auf Augenhöhe – in gewisser Weise eben doch ein normales Testspiel. Die beiden Teams tasteten sich lange ab, sauber herausgespielte Angriffe waren rar. Am Ende resultierte eine 1:3-Niederlage zum Start in die Vorbereitung für die Heim-WM.

Unglücklicher Gamewinner

Der Gamewinner war den Slowaken zu Beginn des 3. Drittels gelungen. Verteidiger Jakub Melisko zog von der blauen Linie ab, Fabian Heldner lenkte den Puck direkt vor Leonardo Genoni stehend unglücklich ins eigene Gehäuse (42.). Nur 3 Minuten später verhinderte Genoni mit einer Parade das 1:3.

In der Folge wollte den Schweizern angeführt von Captain Calvin Thürkauf der Ausgleich nicht mehr gelingen – trotz einer Druckphase und eines anschliessenden Powerplays. Kurz vor Schluss fiel noch das 3. Gegentor ins verwaiste Tor.

Rohrbach trifft zum 1:0

Nach einem ereignislosen Startdrittel hatte es nach wenigen Sekunden im 2. Abschnitt gut ausgesehen aus Schweizer Sicht. Dario Rohrbach gelang nach nicht mal 20 Sekunden der Führungstreffer und das Premierentor in der Cadieux-Ära. Der Stürmer der SCL Tigers zog von der Bande vor das Tor, verzögerte geschickt und netzte cool zum 1:0 ein (21.).

Die Hausherren mussten sich davon etwas erholen, steigerten sich aber rund um die Spielmitte. Kurz nach einer Topchance in Unterzahl glich Matus Vojtech mit einem Abschluss durch die eigenen Beine sehenswert aus (32.). Der Stürmer erwischte Genoni mit seinem Kunstschuss zwischen den Schonern.

Keine Interviews nach dem Spiel

Vor dem Hintergrund der Causa Patrick Fischer gab es rund um das Testspiel gegen die Slowakei keine Interviews. Stattdessen hat der Schweizer Eishockeyverband für Freitag, 9:30 Uhr, eine Medienkonferenz zur Freistellung von Fischer angesetzt. Dort wird Präsident Urs Kessler weiter informieren und Fragen beantworten.

So geht's weiter

Die Schweiz testet am Freitagnachmittag erneut gegen die Slowakei. Das Duell findet wiederum in Topolcany statt und wird live auf SRF zwei übertragen (Beginn um 16:30 Uhr).

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