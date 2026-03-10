Unter anderem stehen zwei Turniere der Euro Hockey Tour auf dem Programm.

Legende: Intensive Vorbereitung für die Schweizer Eishockey-Nati. KEYSTONE/Salvatore Di Nolf

Die Eishockey-WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai) rückt mit grossen Schritten näher. Nun ist klar, wie sich die Nati für das Heimturnier in Form bringen wird.

Mitte April misst sich die Equipe von Trainer Patrick Fischer zweimal (16. und 17. April) mit der Slowakei – beide Duelle steigen in der slowakischen Stadt Topolcany. In der darauffolgenden Woche heisst der Testgegner zweimal Ungarn. Diese beiden Partien finden in der Tissot Arena in Biel statt.

Es wird intensiv

Danach ist die SIHF-Auswahl an zwei Turnieren der Euro Hockey Tour gefordert. Am 30. April steht das Breakout-Spiel gegen Schweden in Jönköping auf dem Programm, gefolgt von Partien gegen Finnland am 2. Mai und gegen Tschechien am 3. Mai in der Budvar Arena in Budweis (Tschechien).

Im Anschluss steigt die Euro Hockey Tour in Schweden. Das Turnier, das üblicherweise im Februar stattfindet, wurde aufgrund von Olympia auf den Mai verschoben. Die Spiele werden in der Catena Arena in Ängelholm ausgetragen und bilden den Abschluss der WM-Vorbereitung. Die Schweiz trifft auf Finnland (7. Mai), Schweden (9. Mai) und Tschechien (10. Mai).