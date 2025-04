Legende: Wiederholt sich heuer an der WM kaum Patrick Fischer kann 2024 auf die Dienste der NHL-Stars Roman Josi und Kevin Fiala zählen. Keystone/Peter Schneider

Roman Josi, Kevin Fiala, Nico Hischier: Die drei besten Schweizer NHL-Spieler waren vor einem Jahr an der WM alle mit an Bord. Dazu verstärkten auch Nino Niederreiter, Jonas Siegenthaler, Philipp Kurashev sowie Akira Schmid die Nati. Das Schweizer Spiel war auf die Akteure aus Nordamerika zugeschnitten. Sie waren es, welche praktisch in jedem Spiel den Unterschied machten.

In diesem Jahr scheint es – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt – unwahrscheinlich, dass Trainer Patrick Fischer an der WM in Dänemark und Schweden auf ähnlich hochklassige NHL-Verstärkung zählen kann. So sieht die aktuelle Situation bei den NHL-Schweizern aus.

Roman Josi: Der Berner hat nach einer am 26. Februar erlittenen Gehirnerschütterung kein Spiel mehr absolviert. Die Playoffs hat Nashville deutlich verpasst. Zu Josis Gesundheitszustand ist kaum etwas bekannt. Ein Comeback an der WM ist eher unwahrscheinlich, selbst wenn er wieder einsatzbereit wäre. Stichwort Freigabe.

Kevin Fiala: Der WM-MVP von Prag hat mit Los Angeles die Playoffs erreicht. In der 1. Runde bekommen es die Kings mit Edmonton zu tun. L.A. steigt dabei trotz Heimrecht als leichter Aussenseiter in die Serie gegen die Oilers um Connor McDavid und Leon Draisaitl. Sollten die Kings ausscheiden, könnte Fiala an die WM nachreisen. Sein Nati-Commitment ist gross.

Nico Hischier: Der Walliser steht mit New Jersey in den Playoffs. Allerdings sind die Chancen der Devils auf den Stanley Cup nach dem Ausfall von Jack Hughes arg geschrumpft. In der 1. Runde gegen Carolina ist New Jersey nicht Favorit. Ein Nachrücken in die Nati ist zumindest nicht ausgeschlossen.

: Gleiche Ausgangslage wie bei Hischier. Jonas Siegenthaler: Eine Unterkörperverletzung zwang den dritten Devils-Schweizer Anfang Februar zu einer OP. Der Verteidiger befindet sich noch im Aufbau, es ist unklar, ob er in den Playoffs wieder eingesetzt werden kann. Eine WM-Teilnahme ist eher unwahrscheinlich.

Winnipeg war das beste Team der Regular Season und ist mindestens in der 1. Playoff-Runde favorisiert. Sollten die Jets wider Erwarten früh scheitern, gibt es kaum Gründe, die gegen ein Nachrücken ins Schweizer WM-Kader sprechen. Pius Suter: Für den Vancouver-Center gibt es diese Saison keine Playoffs. Dennoch steht hinter seiner WM-Teilnahme ein Fragezeichen, denn Suter hat noch keinen NHL-Vertrag für die kommende Saison. Eine allfällige Verletzung an der WM würde seine Verhandlungsposition schwächen. Gute WM-Leistungen würden sie stärken. Keine einfache Entscheidung.

Philipp Kurashev: Der Chicago-Stürmer nimmt nicht an den Playoffs teil. Wie Suter hat aber auch Kurashev noch keinen Vertrag für nächste Saison.

Eckdaten WM/NHL-Playoffs Box aufklappen Box zuklappen Start WM: Freitag, 9. Mai

Start NHL-Playoffs: Samstag, 19. April

