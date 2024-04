Lian Bichsel ist zurzeit in Eishockey-Kreisen in aller Munde. Der 19-Jährige, der im NHL-Draft in der ersten Runde von den Dallas Stars gezogen wurde, ist eines der grössten Verteidiger-Talente des Landes. Atkuell sorgt er für Furore in Schweden, wo er mit seinem Team Rögle im Playoff-Final steht, um den Meistertitel kämpft und nebenher noch Spiele entscheidet.

Auch in der Nationalmannschaft hat Bichsel schon Spuren hinterlassen. 8 Einsätze bei Testspielen stehen bei ihm zu Buche. Er hätte letztes Jahr wohl auch im A-WM-Kader von Patrick Fischer gestanden, hätte er sich nicht kurz vor den Titelkämpfen in Tampere und Riga in einem Vorbereitungsspiel eine Knöchelverletzung zugezogen.

Legende: Nicht erwünscht Lian Bichsel wird in nächster Zeit kein Trikot mit dem Schweizerkreuz auf der Brust tragen. Freshfocus/Claudio Thoma

Zwei Absagen an U20-WM

Weniger positiv trat er hingegen in Erscheinung, als es um U20-WM-Teilnahmen ging. Vor 2 Jahren wollte Bichsel nach dem NHL-Draft später zur Vorbereitung für die WM, die wegen Covid in den August verschoben worden war, einrücken. In der Folge verzichtet U20-Coach Marco Bayer auf die Nachwuchs-Hoffnung.

Im Dezember vergangenen Jahres sagte Bichsel erneut für die U20-WM ab, weil er kurz zuvor aus Nordamerika zurück nach Schweden gewechselt hatte und seinen Platz im Team nicht verlieren wollte.

Grund genug für Fischer, in nächster Zeit auf Bichsel zu verzichten, wie der Nati-Coach an einer Medienkonferenz in der 3. WM-Vorbereitungswoche bekanntgab. «Er wird bis und mit Heim-WM 2026 kein Thema sein. Es wäre ganz schwierig, ihn in die Mannschaft reinzubringen. Viele Spieler verstehen es nicht, dass er uns zweimal im Stich gelassen hat.»

Fehlendes Bekenntnis

Bichsel habe gewusst, was die Konsequenzen sind, so Fischer. Er und Lars Weibel, der Direktor Sport bei Swiss Ice Hockey, hätten mehrmals mit ihm gesprochen. Fischer ist bekannt dafür, von seinen Spielern ein klares Bekenntnis («Commitment») zur Nati zu verlangen, egal auf welcher Stufe.

Wäre es um das A-Nationalteam gegangen, wäre Lian wahrscheinlich gekommen», sagt Fischer. «Und das ist nicht richtig.

Der Nationaltrainer sprach Spieler wie Denis Malgin, Dean Kukan, Dominik Schlumpf, Simon Bodenmann oder Fabrice Herzog an, die sich in einer ähnlichen Situation befunden hätten, nachdem sie aus freien Stücken auf ein Aufgebot für die Nationalmannschaft verzichtet hatten.

Spielerrat legt Veto ein

Der achtköpfige Mannschaftsrat habe dann diskutiert, ob die Spieler rehabilitiert werden und wieder in den Kreis des Nationalteams zurückkehren sollen. Bei Bichsel legte das Team das Veto ein, weil viele Spieler nicht verstehen könnten, dass das Verteidiger-Talent einem Aufgebot für die U20-Nationalmannschaft zweimal nicht Folge leistete.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Testspiele der Eishockey-Nati am kommenden Wochenende wie folgt: Freitag, 26.4., 19:35 Uhr: Schweiz – Lettland in Lausanne auf SRF zwei, SRF info und in der Sport App

Samstag 27.4., 17:20 Uhr: Schweiz – Lettland in Kloten auf SRF zwei und in der Sport App.

«Wäre es um das A-Nationalteam gegangen, wäre Lian wahrscheinlich gekommen», sagt Fischer. «Und das ist nicht richtig. Hätte ich ihn zuletzt aufgeboten, hätte ich gegenüber der Mannschaft die Glaubwürdigkeit und mein Gesicht verloren.»

Qual der Wahl auf der Torhüter-Position

Erfreulicher sieht die Situation der Nationalmannschaft auf der Torhüter-Position aus. Entgegen der Befürchtung, dass die Aufstockung des Ausländerkontingents in der National League negative Folgen für die Schweizer Goalies haben könnte, hat Fischer nun sogar die Qual der Wahl.

04:35 Video Fischer zum Goalie-Luxusproblem: «Schweizer haben sich durchgesetzt» Aus Sport-Clip vom 24.04.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 35 Sekunden.

Mit Leonardo Genoni, Reto Berra, Akira Schmid und auch Connor Hughes, der zurzeit noch mit Lausanne im Playoff-Final um den Meistertitel spielt, kann Fischer auf diverse Hochkaräter zurückgreifen. Und mit dem letztjährigen Genfer Meister-Torhüter Robert Mayer, HCD-Keeper Sandro Aeschlimann oder Berns Philip Wüthrich gäbe es noch weitere Alternativen.

«Wir waren in Sorge, was mit den Goalies passiert», blickt Fischer auf die letzten Jahre zurück. «Nun sieht man, dass sich die Schweizer durchgesetzt haben. Auch die Jungen drücken durch. Wir haben gute Goalies.» Die Entscheidung, wer an der WM im Schweizer Tor stehen wird, «wird knifflig».