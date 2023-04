WM-Vorbereitung in Lausanne

Die Schweizer Eishockey-Nati gewinnt das 2. Testspiel gegen Frankreich mit 6:0.

Beim Kantersieg treffen für die Schweiz 6 verschiedene Spieler.

Am kommenden Freitag steht für die Schweiz der erste von zwei Tests in Lettland an.

Die von Nati-Trainer Patrick Fischer angekündigte «klare Steigerung» zeigte seine Mannschaft in der 2. Partie gegen Frankreich definitiv. Nach dem mühsamen Sieg am Freitag konnten die Schweizer am Samstag einen hochverdienten 6:0-Erfolg bejubeln.

Schon im Startdrittel stellten die Schweizer die Weichen auf Sieg. Das 1:0 fiel in der 3. Minute: Enzo Corvi stiess über die linke Seite ins gegnerische Drittel vor und lancierte an der rechten Bande Tyler Moy, der direkt abtropfen liess für Romain Loeffel. Dieser bezwang Sebastian Ylönen im französischen Tor mit einem platzierten Slapshot.

45 Sekunden vor der ersten Sirene erhöhte Dominik Egli im Powerplay auf 2:0. Nach einer Vorlage von Dario Meyer schloss der HCD-Verteidiger aus zentraler Position direkt ab und liess dem französischen Schlussmann keine Abwehrchance.

Blitzstart auch im 2. Drittel

Das Mitteldrittel begann Fischers Equipe erneut in Überzahl – und wieder klingelte es hinter Ylönen. Nach einem Slapshot von Meyer verwertete Thierry Bader den Abpraller eine Sekunde vor Ablauf der Strafe zum 3:0.

Die Partie war damit entschieden. Die spielerisch klar unterlegenen Franzosen brachten kaum Gefahr zustande, während die Schweiz im Schlussdrittel zur Kür ansetzte:

49. Minute: Nach 2 Assists belohnt sich Meyer mit dem Treffer zum 4:0. Bader legt im Vorwärtsgang zurück für den Kloten-Angreifer, der Ylönen mit einem Handgelenkschuss bezwingt.

Nach 2 Assists belohnt sich Meyer mit dem Treffer zum 4:0. Bader legt im Vorwärtsgang zurück für den Kloten-Angreifer, der Ylönen mit einem Handgelenkschuss bezwingt. 50. Minute: Nur etwas mehr als eine Minute später erhöht Andrea Glauser auf 5:0. Nach herrlichem Zuspiel von Corvi versenkt der Verteidiger die Scheibe im Tor.

Nur etwas mehr als eine Minute später erhöht Andrea Glauser auf 5:0. Nach herrlichem Zuspiel von Corvi versenkt der Verteidiger die Scheibe im Tor. 54. Minute: Andres Ambühl erzielt mit dem 6:0 sein 50. Länderspieltor im 303. Einsatz. Der Routinier netzt per Handgelenkschuss aus spitzem Winkel ein.

Hughes makellos

Für Lichtblicke im Schweizer Spiel sorgten am Samstag nicht nur die Feldspieler, sondern auch Goalie Connor Hughes. Der 26-Jährige wehrte alle 19 Schüsse auf sein Tor ab und feierte in seinem erst 3. Nati-Spiel einen Shutout.

So geht es weiter

In der dritten WM-Vorbereitungswoche testet die Schweiz am kommenden Freitag und Samstag zweimal gegen Lettland (beide Spiele live bei SRF). Nati-Trainer Fischer wird in Riga auf weitere Spieler der Playoff-Halbfinalisten ZSC und Zug sowie aus Nordamerika zählen können.

In der Woche darauf stehen an der Euro Hockey Tour Testspiele gegen Tschechien, Finnland und Schweden auf dem Programm. Die erste WM-Partie bestreitet die Schweiz am 13. Mai gegen Slowenien.

