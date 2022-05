Legende: Bald wieder im Schweizer Trikot zu bewundern Sharks-Stürmer Timo Meier. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Timo Meier, Nico Hischier und Jonas Siegenthaler haben in Interviews ihre Teilnahme an der anstehenden Eishockey-WM in Finnland (ab 13. Mai) bestätigt. In einem Tweet vermeldeten die New Jersey Devils sogar, dass Hischier bereits in Schweden zur Nationalmannschaft stossen wird. Die Schweiz wird am Donnerstag in Tampere (FIN) ein Spiel gegen Finnland bestreiten, am Samstag in Stockholm gegen Schweden und am Sonntag in der schwedischen Hauptstadt gegen Tschechien.

Siegenthaler, der sich am Ende der Saison eine Handverletzung zugezogen hatte, gehe es bereits wieder viel besser, er sei aber noch nicht bei 100%. Der Zürcher Verteidiger bekräftigte seinen Wunsch, im Mai das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen.

Noch offen ist, ob Janis Moser, Dean Kukan, Philipp Kurashev und Pius Suter ebenfalls zur Nationalmannschaft stossen werden. Alle vier haben ihre Saison in der NHL beendet.