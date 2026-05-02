Janis Moser und seine Tampa Bay Lightning bleiben in den Playoff-Achtelfinals im Rennen und erzwingen ein 7. Spiel.

Die Tampa Bay Lightning können weiter vom Gewinn des Stanley Cups träumen. Das Team aus Florida wendete das frühzeitige Saisonende im 6. Spiel des Playoff-Achtelfinals gegen die Montreal Canadiens in der Overtime ab. In der 70. Minute erzielte Gage Goncalves mit einem Nachschuss den einzigen Treffer der Partie zum 1:0-Sieg der Gäste.

Beim entscheidenden Treffer stand auch Janis Moser auf dem Eis. Der einzige in den Playoffs verbliebene Schweizer Feldspieler stand insgesamt 25:35 Minuten auf dem Eis und damit am zweitlängsten aller Tampa-Bay-Verteidiger. Im 3. Drittel wanderte Moser für übertriebene Härte auf die Strafbank.

Die «Belle» in dieser Serie findet nicht im Centre Bell in Montreal statt, sondern in der Nacht auf Montag in Tampa.

Boston gescheitert

In den Achtelfinals ausgeschieden ist Boston. Die Bruins verloren Spiel 6 zu Hause gegen Buffalo mit 1:4. Die Vegas Golden Knights sind im Westen eine Runde weiter. Sie schlugen Utah auswärts 5:1 und gewannen die Serie 4:2. Goalie Akira Schmid gehörte abermals nicht zum Aufgebot der Golden Knights.

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