Es war der Captain höchstpersönlich, der für den Umschwung bei New Jersey sorgte. Nico Hischier war jeweils für die Vorlagen zu den ersten beiden Toren der Devils besorgt.
Beim 1:0 spielte er Dawson Mercer herrlich von hinter dem Tor frei (11.). Beim 2:1 kurz vor Ende des 2. Drittels behauptete der Walliser erst die Scheibe gegen die Minnesota-Defensive, ehe er einen Backhand-Pass zu Ondrej Palat spielte, der aus kurzer Distanz vollenden konnte. Bei diesem Treffer liess sich auch Jonas Siegenthaler einen Assist notieren, Timo Meier blieb ohne Skorerpunkt.
Tampa nicht zu stoppen
Im Schlussabschnitt sorgten die Devils dann mit 3 Toren binnen gut 2 Minuten für klare Verhältnisse und zogen auf 5:1 davon. Marcus Foligno konnte dann 19 Sekunden vor Schluss nur noch zum Schlussstand von 2:5 verkürzen. Es war der erste Sieg für New Jersey nach zuvor 4 Niederlagen.
Tampa Bay mit Janis Moser kam beim 5:1 in Philadelphia zum 10. Sieg in Folge. Kevin Fiala verlor mit Los Angeles zuhause gegen Dallas (ohne Lian Bichsel, verletzt) 1:3.