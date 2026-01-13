Nach 4 Niederlagen in Serie kommt New Jersey in der NHL in Minnesota zu einem 5:2-Erfolg. Der Schweizer Captain liefert 2 Vorlagen.

Es war der Captain höchstpersönlich, der für den Umschwung bei New Jersey sorgte. Nico Hischier war jeweils für die Vorlagen zu den ersten beiden Toren der Devils besorgt.

Beim 1:0 spielte er Dawson Mercer herrlich von hinter dem Tor frei (11.). Beim 2:1 kurz vor Ende des 2. Drittels behauptete der Walliser erst die Scheibe gegen die Minnesota-Defensive, ehe er einen Backhand-Pass zu Ondrej Palat spielte, der aus kurzer Distanz vollenden konnte. Bei diesem Treffer liess sich auch Jonas Siegenthaler einen Assist notieren, Timo Meier blieb ohne Skorerpunkt.

Legende: Ein steter Unruheherd Nico Hischier im Spiel gegen die Minnesota Wild. imago images/Imagn Images

Tampa nicht zu stoppen

Im Schlussabschnitt sorgten die Devils dann mit 3 Toren binnen gut 2 Minuten für klare Verhältnisse und zogen auf 5:1 davon. Marcus Foligno konnte dann 19 Sekunden vor Schluss nur noch zum Schlussstand von 2:5 verkürzen. Es war der erste Sieg für New Jersey nach zuvor 4 Niederlagen.

Tampa Bay mit Janis Moser kam beim 5:1 in Philadelphia zum 10. Sieg in Folge. Kevin Fiala verlor mit Los Angeles zuhause gegen Dallas (ohne Lian Bichsel, verletzt) 1:3.

