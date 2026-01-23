Vom Draft bis zur magischen Marke von 1000 Spielen: Die bisherige NHL-Karriere von Roman Josi in Meilensteinen.

Neu gehört Roman Josi zum illustren Kreis der NHL-Spieler, die in ihrer Karriere 1000 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert haben. Nur ungefähr 5 Prozent aller Akteure, die je in der NHL aufliefen, erreichten diese magische Marke.

Auf dem Weg zu diesem Meilenstein erlebte Josi so manches Highlight, wir haben die wichtigsten herausgesucht:

21. Juni 2008: NHL-Draft in Ottawa

In der Saison 2007/08 etabliert sich Josi als 17-Jähriger in der National League bei Bern. Der Verteidiger kommt inklusive Playoffs 41 Mal für den SCB zum Einsatz. Zudem bestreitet er zum 2. Mal die U20-WM mit der Schweiz. Josi hat sich zu diesem Zeitpunkt längst in die Notizbücher der NHL-Scouts gespielt.

Legende: Wegweisender Tag Roman Josi macht sich beim NHL-Draft 2008 mit den Funktionären der Nashville Predators bekannt. Getty Images/Dave Sanford

Im Sommer 2008 wird der Berner beim NHL-Draft in Ottawa schliesslich in der 2. Runde an insgesamt 38. Position von den Nashville Predators berücksichtigt.

28. Mai 2010: Erster NHL-Vertrag

2010 feiert Josi mit dem SCB seinen ersten Schweizer Meistertitel. Zudem wird er ins All-Star-Team der National League gewählt. Kurz darauf unterschreibt Josi seinen Entry-Level-Vertrag bei den Nashville Predators. Die darauffolgende Saison absolviert der Schweizer in der AHL bei den Milwaukee Admirals.

Legende: Verdiente sich die Sporen in der AHL bei Milwaukee ab In total 74 Partien in der American Hockey League sammelte Josi nicht weniger als 44 Skorerpunkte. Imago Images/Zuma Press Wire

26. November 2011: NHL-Debüt in Detroit

Im Alter von 21 und über drei Jahre nach dem Draft läuft Josi erstmals in der NHL auf. Bei der 1:4-Niederlage der Predators in Detroit erhält er stattliche 12:20 Minuten Eiszeit. Josi kann sich auf Anhieb in der NHL etablieren. Nach seiner «Beförderung» bestreitet er kein einziges Spiel mehr in der zweitklassigen AHL.

Legende: Trug schon bei seinem allerersten NHL-Einsatz die Nummer 59 Roman Josi. Getty Images/Dave Reginek

10. Dezember 2011: Erstes NHL-Tor

Es dauert 5 Partien, bis sich Josi seinen ersten Skorerpunkt gutschreiben lassen kann. Am 3. Dezember liefert er bei der 2:3-Niederlage in Buffalo einen Assist. Exakt eine Woche später erscheint Josi auch erstmals unter den Torschützen. Der Verteidiger trifft mit einem satten Schuss von der blauen Linie im Powerplay zum 2:1 gegen Anaheim. Nashville gewinnt den Match mit 3:2.

27. Februar 2018: 5 Skorerpunkte in einem Spiel

Ein besonderes Spiel von Josi war auch sein 465. in der NHL. Beim 6:5-Sieg von Nashville in Winnipeg sammelte Josi nicht weniger als 5 Skorerpunkte, alles Assists. Damit egalisierte er einen Klubrekord. Diesen hält er bis heute gemeinsam mit vier anderen Spielern, darunter auch Josis aktueller Teamkollege Filip Forsberg.

2. März 2022: NHL-Skorerpunkt Nummer 500

Gegen Ende der 11. Saison von Josi in der NHL erreicht der Berner, zu diesem Zeitpunkt 31-jährig, mit einem Assist gegen die Seattle Kraken die Marke von 500 Skorerpunkten. Im selben Spiel gelingt Josi noch eine weitere Torvorlage, dennoch verliert Nashville mit 3:4. Für die 500 Skorerpunkte benötigt Josi nur 732 Spiele.

22. Januar 2026: 1000. NHL-Spiel gegen Ottawa

Gut einen Monat, nachdem Nino Niederreiter als erster Schweizer überhaupt die Marke von 1000 Regular-Season-Partien in der NHL knackte, erreicht auch Josi diesen eindrücklichen Meilenstein. Seine Predators machen zuhause gegen Ottawa einen 0:3-Rückstand wett und gewinnen noch mit 5:3. Josi lässt sich mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 3:3 seinen insgesamt 753. Skorerpunkt in der NHL gutschreiben.

