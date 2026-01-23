Neu gehört Roman Josi zum illustren Kreis der NHL-Spieler, die in ihrer Karriere 1000 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert haben. Nur ungefähr 5 Prozent aller Akteure, die je in der NHL aufliefen, erreichten diese magische Marke.
Auf dem Weg zu diesem Meilenstein erlebte Josi so manches Highlight, wir haben die wichtigsten herausgesucht:
21. Juni 2008: NHL-Draft in Ottawa
In der Saison 2007/08 etabliert sich Josi als 17-Jähriger in der National League bei Bern. Der Verteidiger kommt inklusive Playoffs 41 Mal für den SCB zum Einsatz. Zudem bestreitet er zum 2. Mal die U20-WM mit der Schweiz. Josi hat sich zu diesem Zeitpunkt längst in die Notizbücher der NHL-Scouts gespielt.
Im Sommer 2008 wird der Berner beim NHL-Draft in Ottawa schliesslich in der 2. Runde an insgesamt 38. Position von den Nashville Predators berücksichtigt.
28. Mai 2010: Erster NHL-Vertrag
2010 feiert Josi mit dem SCB seinen ersten Schweizer Meistertitel. Zudem wird er ins All-Star-Team der National League gewählt. Kurz darauf unterschreibt Josi seinen Entry-Level-Vertrag bei den Nashville Predators. Die darauffolgende Saison absolviert der Schweizer in der AHL bei den Milwaukee Admirals.
26. November 2011: NHL-Debüt in Detroit
Im Alter von 21 und über drei Jahre nach dem Draft läuft Josi erstmals in der NHL auf. Bei der 1:4-Niederlage der Predators in Detroit erhält er stattliche 12:20 Minuten Eiszeit. Josi kann sich auf Anhieb in der NHL etablieren. Nach seiner «Beförderung» bestreitet er kein einziges Spiel mehr in der zweitklassigen AHL.
10. Dezember 2011: Erstes NHL-Tor
Es dauert 5 Partien, bis sich Josi seinen ersten Skorerpunkt gutschreiben lassen kann. Am 3. Dezember liefert er bei der 2:3-Niederlage in Buffalo einen Assist. Exakt eine Woche später erscheint Josi auch erstmals unter den Torschützen. Der Verteidiger trifft mit einem satten Schuss von der blauen Linie im Powerplay zum 2:1 gegen Anaheim. Nashville gewinnt den Match mit 3:2.
27. Februar 2018: 5 Skorerpunkte in einem Spiel
Ein besonderes Spiel von Josi war auch sein 465. in der NHL. Beim 6:5-Sieg von Nashville in Winnipeg sammelte Josi nicht weniger als 5 Skorerpunkte, alles Assists. Damit egalisierte er einen Klubrekord. Diesen hält er bis heute gemeinsam mit vier anderen Spielern, darunter auch Josis aktueller Teamkollege Filip Forsberg.
2. März 2022: NHL-Skorerpunkt Nummer 500
Gegen Ende der 11. Saison von Josi in der NHL erreicht der Berner, zu diesem Zeitpunkt 31-jährig, mit einem Assist gegen die Seattle Kraken die Marke von 500 Skorerpunkten. Im selben Spiel gelingt Josi noch eine weitere Torvorlage, dennoch verliert Nashville mit 3:4. Für die 500 Skorerpunkte benötigt Josi nur 732 Spiele.
22. Januar 2026: 1000. NHL-Spiel gegen Ottawa
Gut einen Monat, nachdem Nino Niederreiter als erster Schweizer überhaupt die Marke von 1000 Regular-Season-Partien in der NHL knackte, erreicht auch Josi diesen eindrücklichen Meilenstein. Seine Predators machen zuhause gegen Ottawa einen 0:3-Rückstand wett und gewinnen noch mit 5:3. Josi lässt sich mit einem Assist zum zwischenzeitlichen 3:3 seinen insgesamt 753. Skorerpunkt in der NHL gutschreiben.