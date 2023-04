Legende: Bester Skorer der Bruins David Pastrnak. imago images/UPI Photo

Die Boston Bruins haben in dieser Saison bereits mehrere Rekorde geknackt. Kein Team hat in der NHL-Geschichte etwa je schneller 100 Punkte (in 61 Spielen) oder den 50. Sieg (64 Spiele) geholt.

Nun nehmen sie Mass an einer weiteren Wahnsinnsmarke: den 132 Punkten in der Regular Season, welche das legendäre Meisterteam der Montreal Canadiens in der Traumsaison 1976/77 erreichte.

5 Punkte in 4 Spielen – machbar

Boston hält nach dem 2:1 nach Verlängerung gegen Toronto in der Nacht auf Karfreitag bei 127 Zählern. 4 Partien stehen noch aus.

01:04 Video Tor Nummer 57: Pastrnak lässt Bruins weiter träumen Aus Sport-Clip vom 07.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Zunächst peilt das Team um Captain Patrice Bergeron 62 Quali-Siege an. Zu diesem Meilenstein, den Detroit (Saison 1995/96) und Tampa (2018/19) aufgestellt haben, fehlt noch ein Vollerfolg. In der Nacht auf Sonntag könnte das momentan glänzend aufgelegte New Jersey der Franchise aus Massachusetts in die Suppe spucken.

Die weiteren Gegner auf der Rekordjagd der Bruins sind auf dem Papier leichter zu bezwingen: Die Philadelphia Flyers, die Washington Capitals und zum Abschluss in einer Woche ausgerechnet die Montreal Canadiens stellen sich ihnen noch in den Weg.